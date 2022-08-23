Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni yapıldı! Başkan Erdoğan’dan dönem birincilerine diploma

Dereceye giren diğer subay ve astsubaylara da diplomaları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir tarafından verildi.