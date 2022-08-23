Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni yapıldı! Başkan Erdoğan'dan dönem birincilerine diploma
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından, 763'ü subay, 2 bin 937'si astsubay toplam 3 bin 700 öğrenci törenle mezun oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, subay ve astsubay dönem birincilerine diplomalarını verdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
23.08.2022 01:36 - Son Güncelleme: 23.08.2022 01:49
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim gören subay ve astsubaylar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla mezuniyet töreni düzenlendi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığındaki törende, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Nuh Köroğlu'nun konuşmasının ardından akademiden mezun olan subay ve astsubayların dönem birincileri, yaş kütüklerine yıldız ve plaket çaktı.
Akademiden mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin de diplomalarını almaları sonrasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Bayrak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.