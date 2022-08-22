Mardin Derik'te korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Anne çocuğunu kurtarmak için bebek arabasıyla 1 metreden atladı
Mardin'de 2 TIR'ın sebep olduğu ve 20 kişinin hayatını kaybettiği kaza Türkiye'yi yasa boğdu. Onlarca yaralının tedavisine devam edilirken, Mardin'deki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Genç bir kadının, çocuğunun içinde olduğu bebek arabasıyla kendini 1 metre yüksekten attığı güvenlik kameralarına yansıdı.
22.08.2022 14:03 - Son Güncelleme: 22.08.2022 14:18
Mardin Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı faciada, 2'nci TIR'ın kalabalığın arasına daldığı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Gübre taşıyan TIR, freni boşalınca 2 araca ve yayalara çarptıktan sonra devrildi. Bu kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever'i (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak, ekiplerin çalışmasını takip etmeye başladı.