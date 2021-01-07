HES haritası güncellendi! Kısıtlamalar haritayı böyle değiştirdi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe vaka yoğunluk haritası | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum

Bakan Koca, Türkiye'de geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayı bulunduğuna işaret ederek şu bilgileri paylaştı:

"İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız Faz II insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için nisan ayında Faz III insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 inaktif aşı adayı Faz I insan deneyleri aşamasındadır. TİTCK, insan deneyleri öncesi yapılan çalışmaları inceleyerek insan deneyleri için izin vermektedir. Şu an 3 inaktif aşı adayımız TİTCK'ye insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir."