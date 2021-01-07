HES haritası güncellendi! Kısıtlamalar haritayı böyle değiştirdi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe vaka yoğunluk haritası | Hayat Eve Sığar uygulamasında son durum
Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs 85 milyonu aşkın kişiye bulaşırken Türkiye de Mart 2020'den bu yana salgınla mücadele ediyor. Koronavirüs vakalarında geçtiğimiz günlerde yaşanan ciddi artışın ardından hükümet yeniden sıkı tedbirler uygulama kararı aldı. Hükümet tarafından alınan kararlar arasında özellikle haftasonu sokağa çıkma yasağı vakaların büyük oranda düşmesini sağladı. Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasında kısıtlamaların etkileri fark edildi. Türkiye'de koronavirüsün merkez noktalarından biri olan İstanbul'da bazı ilçelerin vaka yoğunluk haritası yeşile döndü. İşte İstanbul'un ilçe ilçe vaka yoğunluk haritası…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 1458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız."
"İNAKTİF AŞI ADAYIMIZ FAZ II İNSAN DENEYLERİNE BAŞLAMAK ÜZEREDİR"
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da yerli aşıların geldiği son durumu değerlendirmek üzere Bakanlıkta bir toplantı daha gerçekleştirildiğini belirtti.
Toplantıya proje sahibi hocalar, TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bakanlık görevlilerinin katıldığını aktaran Koca, toplantıda aşı çalışmalarının tüm bileşenlerini bir araya getirerek ve mevcut durum değerlendirmesi yaparak geleceğe yönelik stratejilerin ele alındığını ifade etti.
Bakan Koca, Türkiye'de geliştirme süreci devam eden 17 farklı aşı adayı bulunduğuna işaret ederek şu bilgileri paylaştı:
"İnsan deneyleri safhasında olan inaktif aşı adayımız Faz II insan deneylerine başlamak üzeredir. Bu aşı adayımız için nisan ayında Faz III insan deneyleri safhasına gelerek yaygın kullanımına yönelik hazırlıklar devam etmektedir. Bunun yanı sıra 3 inaktif aşı adayı Faz I insan deneyleri aşamasındadır. TİTCK, insan deneyleri öncesi yapılan çalışmaları inceleyerek insan deneyleri için izin vermektedir. Şu an 3 inaktif aşı adayımız TİTCK'ye insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir."