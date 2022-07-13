Ev almak artık hayal değil! TOKİ İzmir’de alt ve orta gelirliye 349 müjdesi! 120 ay taksitle 2+1,3+1 daire sahibi olun!

TOKİ İZMİR SELÇUK ZAFER MAH. 1.VE 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUTLAR (193 ADET) TOKİ

satış takvimi duyurusunda yer alan bilgilere göre; İzmir Selçuk Zafer Mahallesi konut projesi kapsamında yer alan toplam 193 adet 2+1 dairenin satış başvurusu işlemleri aşağıda yer aldığı gibidir. Ev sahibi olmak isteyenler 2+1 daire seçeneği bulunan ve alt gelir grubuna yönelik olan bu evler için başvuru yapabilecekler. TOKİ İzmir Selçuk alt gelir grubu 193 konut fiyatları 648 Bin TL ila 1 Milyon TL arasında değişiyor. Bu projede aylık 2700 TL'den başlayan taksitlerle 120 ay vade imkanı sunuluyor.