Ev almak artık hayal değil! TOKİ İzmir'de alt ve orta gelirliye 349 müjdesi! 120 ay taksitle 2+1,3+1 daire sahibi olun!
TOKİ İzmir'de Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde hayata geçirdiği evlerin satış başvurularını almaya başlıyor. Tarihler ve İzmir TOKİ konut fiyatları ile vade seçenekleri açıklandı.
TOKİ İZMİR BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?
Tarihler ve İzmir TOKİ konut fiyatları ile vade seçenekleri açıklandı. 1000 ve 2000 TL gibi düşük başvuru ücreti ile İzmir'de TOKİ projelerinde yer alan evlere başvurmak mümkün. 120 aya varan vade imkanı sunulan iki farklı İzmir projesinde evlerin başvuru süreçleri henüz başlamadı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar ve orta gelir grubuna yönelik ucuz konut üretimine hız verdi. Sosyal konut üretimi kapsamında Türkiye'de en önemli kuruluş olan TOKİ, yeni projeler için düğmeye bastı. 2022 ile birlikte yükselen ve önüne geçilemeyen konut fiyatları vatandaşı TOKİ projelerine yönlendirmeye devam ediyor.
TOKİ İZMİR SELÇUK ZAFER MAH. 1.VE 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUTLAR (193 ADET) TOKİ
satış takvimi duyurusunda yer alan bilgilere göre; İzmir Selçuk Zafer Mahallesi konut projesi kapsamında yer alan toplam 193 adet 2+1 dairenin satış başvurusu işlemleri aşağıda yer aldığı gibidir. Ev sahibi olmak isteyenler 2+1 daire seçeneği bulunan ve alt gelir grubuna yönelik olan bu evler için başvuru yapabilecekler. TOKİ İzmir Selçuk alt gelir grubu 193 konut fiyatları 648 Bin TL ila 1 Milyon TL arasında değişiyor. Bu projede aylık 2700 TL'den başlayan taksitlerle 120 ay vade imkanı sunuluyor.
TOKİ İZMİR SELÇUK ZAFER MAH. 1.VE 2.ETAP ORTA GELİR GRUBU KONUTLAR (328 ADET)
Satış takviminde aynı projede yer alan ve orta gelir grubuna yönelik hayata geçirilen TOKİ İzmir Selçuk projesinde yer alan 3+1 daireden oluşan 328 adet konut fiyatı en ucuzu 841 Bin Lira en pahalısı ise 1350 Milyon Türk Lirası olacak. 120 ay vade seçeneği olan projede en düşük taksit 5259 TL olacak.