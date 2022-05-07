İzmit Körfezi’nin rengi turkuaza döndü: İstanbul’a kadar dayandı! Kokolitofor organizmaları arttı

Burada yaptığımız incelemelerde gördüğümüz kadarıyla, kokolitofor olarak adlandırılan organizmaların sayıca artışı bu renk değişimine neden oluyor. Tabi sayıca artış, onları besleyen elementlerin de artışı anlamına geliyor ama bu telaş edilecek bir hal değil" dedi.