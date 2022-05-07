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İzmit Körfezi'nin rengi turkuaza döndü: İstanbul'a kadar dayandı! Kokolitofor organizmaları arttı

Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, İzmit Körfezi'nin renginin turkuaza dönmesine 'kokolitofor' olarak adlandırılan organizmaların sayıca artışının neden olduğunu belirterek, "Mevsimsel rüzgarların şiddetli esmesiyle ilişkili olarak İzmit Körfezi'nin bilindik tabakalı yapısının kaybolması, oksijen derişiminin yükselmiş olması ve besleyici elementlerin de miktar olarak artmış olması bu 'kokolitofor' denilen organizmaların sayıca artışını tetikleyen unsur oldu. Ancak telaş edilecek, korkulacak bir hal değil" dedi.

DHA
07.05.2022 11:30 - Son Güncelleme: 07.05.2022 11:35
İzmit Körfezi’nin rengi turkuaza döndü: İstanbul’a kadar dayandı! Kokolitofor organizmaları arttı

İzmit Körfezi'nde deniz, turkuaz renge büründü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından denizin çeşitli noktalarından alınan numuneler üzerinde araştırma başlatılırken, Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri de kendi örneklerini toplayarak inceleme yaptı.

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İzmit Körfezi’nin rengi turkuaza döndü: İstanbul’a kadar dayandı! Kokolitofor organizmaları arttı

Denizdeki renk değişimine 'kokolitofor' isimli organizmaların sebep olduğunu ekibiyle birlikte belirleyen Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, korkulacak bir durum olmadığını belirtti.

İzmit Körfezi’nin rengi turkuaza döndü: İstanbul’a kadar dayandı! Kokolitofor organizmaları arttı

'KOKOLİTOFOR ARTIŞI RENK DEĞİŞİMİNE NEDEN OLUYOR'
Denizdeki renk değişimiyle ilgili yaptıkları çalışmayı anlatan Prof. Dr. Ergül, "İzmit Körfezi'nde zaman zaman fitoplankton denilen organizmaların aşırı çoğalmasına rastlanıyor. Bu da onlardan bir tanesi.

İzmit Körfezi’nin rengi turkuaza döndü: İstanbul’a kadar dayandı! Kokolitofor organizmaları arttı

Burada yaptığımız incelemelerde gördüğümüz kadarıyla, kokolitofor olarak adlandırılan organizmaların sayıca artışı bu renk değişimine neden oluyor. Tabi sayıca artış, onları besleyen elementlerin de artışı anlamına geliyor ama bu telaş edilecek bir hal değil" dedi.

İzmit Körfezi’nin rengi turkuaza döndü: İstanbul’a kadar dayandı! Kokolitofor organizmaları arttı

Korkulacak bir durum olmadığını dile getiren Prof. Dr. Ergül, şöyle devam etti: "Bununla birlikte sayıca 1 litrede 1 milyonun üzerinde olduklarını kabaca söyleyebiliriz.

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