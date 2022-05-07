Türkiye'nin göçmen politikasındaki yalanlara karşı sayılarla gerçekler
Türkiye, Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriyelilere kapılarını açtı. Bölgede etkin bir rok oynayan Türkiye, gerçekleştirdiği operasyonlarla da sınırındaki teröristleri temizleyerek bölgeyi Suriyeliler için güvenli hale getirdi. Türkiye'nin Suriyeliler başta olmak üzere diğer ülkelerden gelen göçmenlerle ilgili politikalarında ise yalanlarla halk kışkırtılmaya çalışılıyor. İşte o yalanlara karşı verilerle gerçekler...
07.05.2022 16:46 - Son Güncelleme: 07.05.2022 16:52