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Türkiye'nin göçmen politikasındaki yalanlara karşı sayılarla gerçekler

Türkiye, Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriyelilere kapılarını açtı. Bölgede etkin bir rok oynayan Türkiye, gerçekleştirdiği operasyonlarla da sınırındaki teröristleri temizleyerek bölgeyi Suriyeliler için güvenli hale getirdi. Türkiye'nin Suriyeliler başta olmak üzere diğer ülkelerden gelen göçmenlerle ilgili politikalarında ise yalanlarla halk kışkırtılmaya çalışılıyor. İşte o yalanlara karşı verilerle gerçekler...

07.05.2022 16:46 - Son Güncelleme: 07.05.2022 16:52
Türkiye’nin göçmen politikasındaki yalanlara karşı sayılarla gerçekler

2016'dan bu yana 1 milyon 463 bin 272 göçmen Türkiye'den ayrıldı.

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Türkiye’nin göçmen politikasındaki yalanlara karşı sayılarla gerçekler

Son 5 yılda 2 milyon 602 bin 925 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.

Türkiye’nin göçmen politikasındaki yalanlara karşı sayılarla gerçekler

Türkiye, 1 milyon 204 bin kaçak göçmen yakaladı. 322 bin 235'i ülkelerine geri gönderildi.

Türkiye’nin göçmen politikasındaki yalanlara karşı sayılarla gerçekler

Avrupa ülkelerinden gelenler hariç kimseye 'mülteci' statüsü verilmiyor.

Türkiye’nin göçmen politikasındaki yalanlara karşı sayılarla gerçekler

Türkiye, göcün sebebi olan terörü kaynağında yok etmek için 4 askeri operasyon yaptı.

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