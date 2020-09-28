İzmir'de 20 yıllık çile! Vatandaşlar sinek avlıyor

Mahallede kanalizasyon altyapısının bulunmamasına tepki gösteren Hüseyin Türkmen, Kanalizasyon olmadığı için de mahallemizde çok fazla sinek var. Bu sinekler gerçekten çok fazla, haddinden fazla. İnanın, sinekler yüzünden dışarıda oturamıyoruz. Kimyasal ilaçlar kullanıyoruz.