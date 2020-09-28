İzmir'de 20 yıllık çile! Vatandaşlar sinek avlıyor
İzmir'in Urla ilçesine bağlı Özbek Mahallesi sakinleri 20 yıldır çözülemeyen kanalizasyon sorunu nedeniyle kendilerine yeni bir spor dalı geliştirirken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de tenis oynamaya davet ediyor. Kanalizasyon sistemi olmamasından kaynaklı ortaya çıkan sinekler nedeniyle yazlık evlerinde oturamayan mahalle sakinleri gün boyu elektrikli raketlerle sinek avlamak zorunda kalıyor.
28.09.2020 10:59
- Son Güncelleme: 28.09.2020 10:59
Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Urla'ya ziyarete geldiğini gördüm. Ben de onun sosyal medyadaki ziyaret resminin altına 'Biz, raketlerle kendimizi çok geliştirdik, gelin tenis oynayalım' paylaşımında bulunup, kendisini kibarca davet ettim. Lütfen Özbek'e gelip, halimizi görsün dedi.
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