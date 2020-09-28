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İzmir'de 20 yıllık çile! Vatandaşlar sinek avlıyor

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Özbek Mahallesi sakinleri 20 yıldır çözülemeyen kanalizasyon sorunu nedeniyle kendilerine yeni bir spor dalı geliştirirken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de tenis oynamaya davet ediyor. Kanalizasyon sistemi olmamasından kaynaklı ortaya çıkan sinekler nedeniyle yazlık evlerinde oturamayan mahalle sakinleri gün boyu elektrikli raketlerle sinek avlamak zorunda kalıyor.

28.09.2020 10:59 - Son Güncelleme: 28.09.2020 10:59
İzmirli sinek avlıyor: Bu rezilliği çeke çeke canımız çıktı

Urla'nın kanalizasyon sistemi olmayan Özbek Mahallesi sakinleri, sineklerden rahatsız. Sinekler nedeniyle yazlık evlerinde oturamayan, kapı pencere açamayan mahalle sakinleri, geceleri rahat bir uyku uyuyamadıklarını belirtip, gün boyu elektrikli raketleriyle sinek avlamak zorunda kalıyor.

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İzmirli sinek avlıyor: Bu rezilliği çeke çeke canımız çıktı

Sineklerin ısırması nedeniyle ciltlerinin kızarıp, kabardığına dikkati çeken mahalle sakinleri soruna bir an önce kalıcı çözüm bulunması istedi.

İzmirli sinek avlıyor: Bu rezilliği çeke çeke canımız çıktı

Mahallede kanalizasyon altyapısının bulunmamasına tepki gösteren Hüseyin Türkmen, Kanalizasyon olmadığı için de mahallemizde çok fazla sinek var. Bu sinekler gerçekten çok fazla, haddinden fazla. İnanın, sinekler yüzünden dışarıda oturamıyoruz. Kimyasal ilaçlar kullanıyoruz.

İzmirli sinek avlıyor: Bu rezilliği çeke çeke canımız çıktı

Elektrikli raketlerimizle sinekleri öldürüyoruz ama yine de baş edemiyoruz. Antik dönemlerde Mısır'da bile kanalizasyon altyapısı kullanılmasına rağmen bizim İzmir'de 2020 yılında kanalizasyon sistemimiz yok.

İzmirli sinek avlıyor: Bu rezilliği çeke çeke canımız çıktı


Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Urla'ya ziyarete geldiğini gördüm. Ben de onun sosyal medyadaki ziyaret resminin altına 'Biz, raketlerle kendimizi çok geliştirdik, gelin tenis oynayalım' paylaşımında bulunup, kendisini kibarca davet ettim. Lütfen Özbek'e gelip, halimizi görsün dedi.

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