Geleceğin savunma teknolojilerine Başkan Erdoğan imzası!
Bu yıl ilk kez Gaziantep'te düzenlenen Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali'ne((TEKNOFEST2020) katılan Başkan Erdoğan, yarışmada dereceye giren gençleri ziyaret ederek, yapılan projelerine imza attı. Birbirinden başarılı projelerini yarıştıran gençler, "beton ekonomisi" algısı yapanlara tokat gibi yanıt verdi.
26.09.2020 17:23
- Son Güncelleme: 26.09.2020 17:23
Öğrencilerle sohbet edip, başarı dileyen Erdoğan, öğrencilerin hazırladığı alçak irtifa roket projelerine ise günün anısına imza attı. Erdoğan verilen kalem ile birlikte roket alçak irtifa roket ve insansız hava aracı gibi kategorilerde dereceye giren öğrencilere para çeki ve roket gövdesi gibi parçaları imzaladı.
Erdoğan öğrencilere başarılarının devamını diledi.
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