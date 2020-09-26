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Geleceğin savunma teknolojilerine Başkan Erdoğan imzası!

Bu yıl ilk kez Gaziantep'te düzenlenen Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali'ne((TEKNOFEST2020) katılan Başkan Erdoğan, yarışmada dereceye giren gençleri ziyaret ederek, yapılan projelerine imza attı. Birbirinden başarılı projelerini yarıştıran gençler, "beton ekonomisi" algısı yapanlara tokat gibi yanıt verdi.

26.09.2020 17:23 - Son Güncelleme: 26.09.2020 17:23
Geleceğin savunma teknolojilerine Başkan Erdoğan imzası!

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen Teknofest'e katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fuar alanına yanında bulunan küçük öğrencilerle birlikte girdi.

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Geleceğin savunma teknolojilerine Başkan Erdoğan imzası!

Erdoğan'ı ilk kez bu kadar yakından gören genç yarışmacılar, heyecanını "Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'a, "Heyecanımızı mağdur görün" demesi üzerine ise Erdoğan, "Heyecanlanmayın" diyerek gençleri sakinleştirdi.

Geleceğin savunma teknolojilerine Başkan Erdoğan imzası!

Öğrenciler ile sohbet eden Erdoğan daha sonra çeşitli kategorilerde gerçekleşen teknoloji yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve projelerin yer aldığı sergi alanını gezdi.

Geleceğin savunma teknolojilerine Başkan Erdoğan imzası!

Öğrencilerle sohbet edip, başarı dileyen Erdoğan, öğrencilerin hazırladığı alçak irtifa roket projelerine ise günün anısına imza attı. Erdoğan verilen kalem ile birlikte roket alçak irtifa roket ve insansız hava aracı gibi kategorilerde dereceye giren öğrencilere para çeki ve roket gövdesi gibi parçaları imzaladı.
Erdoğan öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Geleceğin savunma teknolojilerine Başkan Erdoğan imzası!

HAKKARİLİ GENÇLERİN ERDOĞAN SEVGİSİ
Hakkari'den yarışmaya katılan takımlardan birinde yer alan bir genç ise Başkan Erdoğan'ın yanına giderek fotoğraf çekilmek istediklerini belirtti.

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