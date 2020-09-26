Geleceğin savunma teknolojilerine Başkan Erdoğan imzası!

Öğrencilerle sohbet edip, başarı dileyen Erdoğan, öğrencilerin hazırladığı alçak irtifa roket projelerine ise günün anısına imza attı. Erdoğan verilen kalem ile birlikte roket alçak irtifa roket ve insansız hava aracı gibi kategorilerde dereceye giren öğrencilere para çeki ve roket gövdesi gibi parçaları imzaladı.

Erdoğan öğrencilere başarılarının devamını diledi.



