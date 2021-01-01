İzmir'in ormanlık alan kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat alanına döndü
Son dakika haberi... İzmir'in CHP'li Bornova ilçesindeki ormanlık alan, kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat alanına döndü. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istedi.
01.01.2021 08:37
- Son Güncelleme: 01.01.2021 08:42
Önce çok şaşırdım ve 'Burası bizim ormanımız olamaz' diye düşündüm. Söyleyecek kelime bile bulamıyorum. İnsanlar molozlarını döküm sahalarına dökmek yerine doğayı katlediyorlar. Burası ormanın tam ortası. Kaç tane ormanımız var? Nefes alabileceğimiz yerler azaldı. Buralara döküm yapılmasını ahlaksız olarak nitelendiriyorum.
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