İzmir'in ormanlık alan kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat alanına döndü

Geçtiğimiz günlerde tekrar gelip kendimce temizlik yaptım ve yaklaşık 200 içki şişesi topladım. Hadi onları topladım ama molozları nasıl toplayayım? Buraya bir önlem alınması gerekiyor. Hem insanlarımızın daha duyarlı olması hem de yetkililerin sorunu çözmesi gerekiyor" dedi.



