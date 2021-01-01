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İzmir'in ormanlık alan kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat alanına döndü

Son dakika haberi... İzmir'in CHP'li Bornova ilçesindeki ormanlık alan, kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat alanına döndü. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istedi.

01.01.2021 08:37 - Son Güncelleme: 01.01.2021 08:42
İzmir'in ormanlık alan kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat alanına döndü

Bornova ilçesindeki Pınarbaşı semtinde bulunan ormanlık alan, moloz ve hafriyat döküm alanına döndü. Sanayi atıkları, inşaat ve evsel atıkların yanı sıra alkol şişeleri ile araba parçalarının da bulunduğu ormanda, küçük çaplı moloz dağları oluştu.

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İzmir'in ormanlık alan kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat alanına döndü

Dökülen moloz ve hafriyat her geçen gün artarken, ormandan kötü kokular yayılmaya başladı. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istedi.

İzmir'in ormanlık alan kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat alanına döndü

Ormanı çöplük haline getirenlerin doğayı katlettiğini söyleyen Hakan Topaloğlu, "Bir gün canım sıkıldığı için ormanda yürüyüşe çıkmıştım. Genellikle burada yürürüm ancak farklı bir yolu tercih ederim. Fakat bir gün yolumu değiştirdim ve buradaki molozları gördüm.

İzmir'in ormanlık alan kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat alanına döndü

Önce çok şaşırdım ve 'Burası bizim ormanımız olamaz' diye düşündüm. Söyleyecek kelime bile bulamıyorum. İnsanlar molozlarını döküm sahalarına dökmek yerine doğayı katlediyorlar. Burası ormanın tam ortası. Kaç tane ormanımız var? Nefes alabileceğimiz yerler azaldı. Buralara döküm yapılmasını ahlaksız olarak nitelendiriyorum.

İzmir'in ormanlık alan kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat alanına döndü

Geçtiğimiz günlerde tekrar gelip kendimce temizlik yaptım ve yaklaşık 200 içki şişesi topladım. Hadi onları topladım ama molozları nasıl toplayayım? Buraya bir önlem alınması gerekiyor. Hem insanlarımızın daha duyarlı olması hem de yetkililerin sorunu çözmesi gerekiyor" dedi.

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