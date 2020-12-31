İstanbul'da yakılarak öldürülen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Tabutun önüne "İyilik Meleğimiz seni unutmayacağız" yazısının bulunduğu Aylin Sözer'in fotoğrafı konuldu. Aylin Sözer'in kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başına kırmızı bir tülbent serdi.

Burada Aylin Sözer için cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta zorlanan baba Ayhan Sözer'in namazı sandalyeye oturarak kıldığı görüldü. Namaza, Aylin Sözer'in öğrencileri ve yakınları da katıldı.