CHP'li Karabağlar'da bozuk yol çilesi! Vatandaşlar isyanda: Kazmasını biliyorlar geri toparlanmasını bilmiyorlar

Sıfır araçla buradan ana caddeye gidi, gelelim alt takım zarar görür. 1 ay kadar önce yer altından boru çektiler, hala bu çukurlar burada duruyor. Esnaf olarak, vergisini ödeyen biriyim. Kimse gelip buranın haline bir bakmıyor. Yazık, günah. Burayı böyle açıp bırakmak hak mıdır? Geçenlerde buradaki çukura bir kadın düştü.