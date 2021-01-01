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CHP'li Karabağlar'da bozuk yol çilesi! Vatandaşlar isyanda: Kazmasını biliyorlar geri toparlanmasını bilmiyorlar

CHP'li İzmir'in Karabağlar ilçesi, Fahrettin Altay Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce yapılan kanal çalışması sonrası sokaklarda oluşan çukurlar ve asfalttaki derin yarıklar onarılmadı. Mahalleli hem yayalar hem de sürücüler için tehlike oluşturduğunu söyledikleri yolların onarılması için yetkililere çağrıda bulundu. Mahallede restoran işleten Besim Ergüner, çevrenin berbat durumda olduğunu belirtip, "Belki 50 kez Belediyeye müracaat ettik, bir sonuç alamadık. Çukurlar belediyenin ayıbı, bizim değil. Sokaklardan ana caddeye kadar çukur." dedi.

01.01.2021 09:03 - Son Güncelleme: 01.01.2021 09:11
CHP'li Karabağlar'da bozuk yol çilesi! Vatandaşlar isyanda: Kazmasını biliyorlar geri toparlanmasını bilmiyorlar

Fahrettin Altay Mahallesi 65/20 Sokak'ta yaklaşık 1 ay önce yapılan kanalizasyon çalışmasında kazılan sokaklar, iş bitiminde tam olarak kapatılmayınca yolda çukurlar ve asfaltta derin yarıklar oluştu.

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CHP'li Karabağlar'da bozuk yol çilesi! Vatandaşlar isyanda: Kazmasını biliyorlar geri toparlanmasını bilmiyorlar

Özellikle yağmurlu günlerde içi çamurlu suyla dolan bu çukurlar, başta motosikletliler olmak üzere sürücülere tehlike yaratmaya başladı. Yayalar ise kimi zaman ayağını burkanlar oluyor.

CHP'li Karabağlar'da bozuk yol çilesi! Vatandaşlar isyanda: Kazmasını biliyorlar geri toparlanmasını bilmiyorlar

'SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA HESABI'
Mahallede restoran işleten Besim Ergüner, çevrenin berbat durumda olduğunu belirtip, "Belki 50 kez Belediyeye müracaat ettik, bir sonuç alamadık. Çukurlar belediyenin ayıbı, bizim değil. Sokaklardan ana caddeye kadar çukur.

CHP'li Karabağlar'da bozuk yol çilesi! Vatandaşlar isyanda: Kazmasını biliyorlar geri toparlanmasını bilmiyorlar

Sıfır araçla buradan ana caddeye gidi, gelelim alt takım zarar görür. 1 ay kadar önce yer altından boru çektiler, hala bu çukurlar burada duruyor. Esnaf olarak, vergisini ödeyen biriyim. Kimse gelip buranın haline bir bakmıyor. Yazık, günah. Burayı böyle açıp bırakmak hak mıdır? Geçenlerde buradaki çukura bir kadın düştü.

CHP'li Karabağlar'da bozuk yol çilesi! Vatandaşlar isyanda: Kazmasını biliyorlar geri toparlanmasını bilmiyorlar

Müracaat ettiğimizde 'geleceğiz' diyorlar. Ne gelen var ne giden. Barış Manço'nun güzel bir şarkısı vardı. 'Sarı çizmeli Mehmet ağa'. Burası da aynı hesap" dedi.

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