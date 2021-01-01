CHP'li Karabağlar'da bozuk yol çilesi! Vatandaşlar isyanda: Kazmasını biliyorlar geri toparlanmasını bilmiyorlar
CHP'li İzmir'in Karabağlar ilçesi, Fahrettin Altay Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce yapılan kanal çalışması sonrası sokaklarda oluşan çukurlar ve asfalttaki derin yarıklar onarılmadı. Mahalleli hem yayalar hem de sürücüler için tehlike oluşturduğunu söyledikleri yolların onarılması için yetkililere çağrıda bulundu. Mahallede restoran işleten Besim Ergüner, çevrenin berbat durumda olduğunu belirtip, "Belki 50 kez Belediyeye müracaat ettik, bir sonuç alamadık. Çukurlar belediyenin ayıbı, bizim değil. Sokaklardan ana caddeye kadar çukur." dedi.
01.01.2021 09:03
- Son Güncelleme: 01.01.2021 09:11
Sıfır araçla buradan ana caddeye gidi, gelelim alt takım zarar görür. 1 ay kadar önce yer altından boru çektiler, hala bu çukurlar burada duruyor. Esnaf olarak, vergisini ödeyen biriyim. Kimse gelip buranın haline bir bakmıyor. Yazık, günah. Burayı böyle açıp bırakmak hak mıdır? Geçenlerde buradaki çukura bir kadın düştü.
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