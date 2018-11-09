İzmir’deki ürkütücü görüntü ile korkunç gerçek ortaya çıktı

İzmir Körfezi'ni ürkütücü bir yeşil örtüyle kaplayan deniz marulları ile ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Prof. Dr. Baha Büyükışık, "Körfez temizlenmezse, toksinler nedeniyle kıyıda yürüyenler zehirlenebilir" uyarısı yaptı.

9 Kasım 2018 Cuma, 09:50:19 Güncelleme: 10:04:27
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İzmir’deki ürkütücü görüntü ile korkunç gerçek ortaya çıktı

İzmir Karşıyaka'da geçtiğimiz günlerde Körfez'i kaplayan deniz marullarının, Körfez kirliliğinin devam etmesi halinde kötü günlerin habercisi olabileceğini söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık önemli bir uyarı yaptı.

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İzmir’deki ürkütücü görüntü ile korkunç gerçek ortaya çıktı

Prof. Dr. Baha Büyükışık, "İzmir'in ihtiyacı olan büyüklükte arıtma tesisi yapılmaz ve Körfez kirliliğine önem alınmazsa kamçılı tek hücreli alglerin bir türünün çıkardığı toksinlerle deniz kıyısında yürüyen insanlar zehirlenebilir " dedi.

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İzmir’deki ürkütücü görüntü ile korkunç gerçek ortaya çıktı

HAFIZA KAYBI YAPIYOR!

Yeni Asır'ın haberine göre; Prof. Dr. Baha Büyükışık, deniz marullarının denize bırakılan atıklardan kaynaklandığına vurgu yaparak, "Deniz marulları doğanın bir uyarısı kabul edilebilir. Körfez kirliliğinin devam etmesi halinde İzmirliler deniz havası alırken zehirlenebilir.

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İzmir’deki ürkütücü görüntü ile korkunç gerçek ortaya çıktı

Denizden yükselen ve havaya karışan toksinlerin çok ciddi rahatsızlıklara sebep olduğu gözlenmiştir. Amerika'da yaşanan toksin zehirlenmesinde insanlar hafıza kayıpları yaşadı" diye konuştu.

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İzmir’deki ürkütücü görüntü ile korkunç gerçek ortaya çıktı

Önlemler alınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Büyükışık, "Evsel atıklar körfeze akıtılmaya devam ederse, bu konuda hassas olunmazsa her şey iyice kötüye gider.

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