İzmir’deki ürkütücü görüntü ile korkunç gerçek ortaya çıktı
İzmir Körfezi'ni ürkütücü bir yeşil örtüyle kaplayan deniz marulları ile ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Prof. Dr. Baha Büyükışık, "Körfez temizlenmezse, toksinler nedeniyle kıyıda yürüyenler zehirlenebilir" uyarısı yaptı.
9 Kasım 2018 Cuma, 09:50:19 Güncelleme: 10:04:27
İzmir Karşıyaka'da geçtiğimiz günlerde Körfez'i kaplayan deniz marullarının, Körfez kirliliğinin devam etmesi halinde kötü günlerin habercisi olabileceğini söyleyen Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık önemli bir uyarı yaptı.
HAFIZA KAYBI YAPIYOR!
Yeni Asır'ın haberine göre; Prof. Dr. Baha Büyükışık, deniz marullarının denize bırakılan atıklardan kaynaklandığına vurgu yaparak, "Deniz marulları doğanın bir uyarısı kabul edilebilir. Körfez kirliliğinin devam etmesi halinde İzmirliler deniz havası alırken zehirlenebilir.
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