10 bin kişi Aziziye Tabyalarına yürüdü

10 bin kişi Aziziye Tabyaları'na yürüdü
Osmanlı-Rus Savaşı'nda Erzurum halkının taş, sopa ve baltalarla geri aldığı Aziziye Tabyaları'ndaki destana tanık olmak için sabah namazında düzenlenen etkinliğe, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Erzurumlu katıldı. Yaklaşık 10 bin kişi, atalarının izinde yürüdü.
'93 Harbi' olarak bilinen 1877 Osmanlı- Rus Savaşı'nda 'Aziziye Tabyası'nın düştü' haberi üzerine kadınlı-erkekli Erzurum halkı taş, sopa ve baltalarla tabyaları geri alarak destan yazdı. O günün ruhunu yakalamak ve tanıtımını yapmak için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Tabyalar Platformu tarafından bu yıl beşincisi organize edilen etkinliğe yaşlısından gencine yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Kadın-erkekli binlerce kişi, Nene Hatun'un destanlaştığı ve mezarının bulunduğu deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Aziziye Tabyası'na akın etti. Tabyalarda toplanan kalabalık, İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra okunan Kuran-ı Kerim'i dinledi. Müftü Hasan Hüsnü Sula tarafından yapılan duada etkinliğe katılanlar hep birlikte 'Amin' dedi. 109'uncu Topçu Alayı Ölçme ve Hedef Tespit Bölük Komutanlığı, bağladıkları Türk bayrağını meteotorolojik balonlarlar göklere çıkardı.
Bu yıl altıncısı düzenlenen ve sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Aziziye Tabyaları'na tırmanış etkinliğinde protokelle birlikte öğrenciler, askerler, sivil toplum kurumları, izciler ile çocuk, yaşlı ve gençler hazır bulundu. Vali Okay Memiş, son derece tarihi ve milli duyguları kabartan ve kendilerini gururlandıran bir programda birlikte olunduğunu söyledi.