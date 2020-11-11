11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü (Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes) kapsamında binlerce fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin yanı sıra, bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi 30 ülkenin de katılacağı programla 83 milyon fidan toprakla buluşturuluyor