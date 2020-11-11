11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü (Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes) kapsamında binlerce fidan dikildi
Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında binlerce fidan dikildi. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor" dedi.
11.11.2020 13:52
- Son Güncelleme: 11.11.2020 14:27
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