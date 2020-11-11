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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü (Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes) kapsamında binlerce fidan dikildi

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında binlerce fidan dikildi. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor" dedi.

11.11.2020 13:52 - Son Güncelleme: 11.11.2020 14:27
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes kapsamında binlerce fidan dikildi

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında ilgi görüyor.

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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes kapsamında binlerce fidan dikildi

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin yanı sıra, bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi 30 ülkenin de katılacağı programla 83 milyon fidan toprakla buluşturuluyor

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes kapsamında binlerce fidan dikildi

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor" dedi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes kapsamında binlerce fidan dikildi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ PROJE AÇIKLAMASI
"11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk." diyen Erdoğan, yeni fidan projesinden bahsetti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes kapsamında binlerce fidan dikildi

TOHUM VER FİDANA DÖNÜŞSÜN
"Yeni bir proje başlatıyoruz. 'Tohum ver, fidana dönüşsün' adını verdiğimiz projeyle her yıl 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız."

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