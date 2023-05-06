İzmir'de TCG Anadolu'ya 3'üncü de gününde büyük ilgi! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya İzmirli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gemiyi ziyaret etmek isteyen vatadanşlar 1.5 kilometrelik kuyruk oluştururken, Gençlik ve Spor Bakanı İzmir milletvekili adayı Mehmet Kasapoğlu araç trafiği nedeniyle TCG Anadolu'ya yürüyerek ulaşmak zorunda kaldı.
Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, hafta sonu ve güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar gemiyi ziyaret etmek için yaklaşık 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen TCG Anadolu, 3 Mayıs sabahı İzmir Alsancak Limanına yanaştı.
Tanklar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcılar gibi amfibi araçların da yer aldığı ağır araç güvertesi, mekanize çıkarma araçlarının bulunduğu havuz güvertesi ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesi ile zırhlı amfibi hücum aracı ve Altay tankının da bulunduğu gemide en büyük ilgiyi Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma gördü.
232 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olan TCG Anadolu'yu görmek için İzmir ve çevre illerden Alsancak Limanına akın eden vatandaşlar ise giriş kapısı önünde yaklaşık 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.