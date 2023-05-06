İzmir'de TCG Anadolu'ya 3'üncü de gününde büyük ilgi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Tanklar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcılar gibi amfibi araçların da yer aldığı ağır araç güvertesi, mekanize çıkarma araçlarının bulunduğu havuz güvertesi ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesi ile zırhlı amfibi hücum aracı ve Altay tankının da bulunduğu gemide en büyük ilgiyi Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma gördü.

