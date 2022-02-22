İBB çalışmıyor vatandaş eziyet çekiyor! Neredeyse her gün yürüyen merdiven ve asansör arızası var!
Yerel seçimlerle birlikte göreve gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara hizmet vermek yerine eziyet çektirdi. Neredeyse her gün İETT arızaları karşımıza çıkarken metro duraklarındaki yürüyen merdivenler ve asansörler neredeyse aylardır düzgün çalışmıyor. Geçtiğimiz haftalarda engelli bir vatandaş, "Ben artık çok yoruldum. 2012 yılından beri tekerlekli sandalye kullanıyorum, bu kadar uzun süreli arıza görmedim" sözleriyle İBB'ye tepkisini dile getirmişti. İşte o arızalardan bazıları
22.02.2022 16:48 - Son Güncelleme: 22.02.2022 16:48