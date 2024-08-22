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İzmir'de kaos... Belediye çalışanları iş bıraktı sokaklarda çöp dağları oluştu | Denizde korkutan görüntü

Cumhuriyet Halk Partili Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan kriz sokakları vurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçinin "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bırakması nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda kötü görüntü ve kokuya sebep oldu. Öte yadnan İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 14:01 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 14:17
İzmir’de kaos... Belediye çalışanları iş bıraktı sokaklarda çöp dağları oluştu | Denizde korkutan görüntü 1

Cumhuriyet Halk Partili Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan kriz sokakları vurdu.

İzmir’de kaos... Belediye çalışanları iş bıraktı sokaklarda çöp dağları oluştu | Denizde korkutan görüntü 2

BELEDİYE İŞÇİLERİ İŞ BIRAKTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçinin "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bırktı.

İzmir’de kaos... Belediye çalışanları iş bıraktı sokaklarda çöp dağları oluştu | Denizde korkutan görüntü 3

SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI

Kent Temizliği Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 2 No'lu şube üyesi 90 işçi, görev yaptıkları alanla ilgili ek ücreti gerektiren vasıf ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle iş bırakmasının ardından sokaklarda çöp dağları oluştu.

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