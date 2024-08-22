İzmir'de kaos... Belediye çalışanları iş bıraktı sokaklarda çöp dağları oluştu | Denizde korkutan görüntü

Cumhuriyet Halk Partili Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan kriz sokakları vurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçinin "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bırakması nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda kötü görüntü ve kokuya sebep oldu. Öte yadnan İzmir Körfezi'nde Bayraklı ilçesi sahilinde görülen balık ölümleri ve kötü koku, yayılarak Karşıyaka sahiline ulaştı.
Cumhuriyet Halk Partili Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan kriz sokakları vurdu.
BELEDİYE İŞÇİLERİ İŞ BIRAKTI
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçinin "vasıf ödemeleri yapılmadığı" gerekçesiyle iş bırktı.