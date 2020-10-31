İzmir'de depremin ardından yürekleri ısıtan görüntü: K-9 arama köpeği 'Bob' enkaz altında kalan kediyi kurtardı

'İNSAN ARARKEN KEDİYİ BULDUK'

Kediyi enkazdan çıkaran AKUT görevlisi, "Her can bizim için önemli. Biz insan ararken kediyi bulduk. Yıkım tehlikesinden dolayı riskli bir binadayız ama kediyi orada bırakıp çıkamazdık. Kediyi alıp enkazdan çıkardık. K-9 köpeğimizin ismi 'Bob' ve bir arama köpeği" dedi.