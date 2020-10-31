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İzmir'de depremin ardından yürekleri ısıtan görüntü: K-9 arama köpeği 'Bob' enkaz altında kalan kediyi kurtardı

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde enkaz altında kalan kedi, kurtarma ekiplerinin 'Bob' isimli K-9 cinsi köpeği ile 30 saat sonra kurtarıldı. Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, enkazdan çıkarıp kediyi sahibine teslim etti. Bob'un kurtardığı kediye 'Umut' ismi verildi.

31.10.2020 23:54 - Son Güncelleme: 01.11.2020 00:01
İzmir'de depremin ardından yürekleri ısıtan görüntü: K-9 arama köpeği 'Bob' enkaz altında kalan kediyi kurtardı

İzmir'deki depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 30 saat sonra arama kurtarma köpeğince bir kedi kurtarıldı.

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İzmir'de depremin ardından yürekleri ısıtan görüntü: K-9 arama köpeği 'Bob' enkaz altında kalan kediyi kurtardı

Bayraklı ilçesindeki apartmanda AKUT'a ait K-9 köpekleriyle tarama çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, akşam saatlerinde bir kediyi fark etti.

İzmir'de depremin ardından yürekleri ısıtan görüntü: K-9 arama köpeği 'Bob' enkaz altında kalan kediyi kurtardı

Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, enkazdan çıkarıp kediyi sahibine teslim etti.

İzmir'de depremin ardından yürekleri ısıtan görüntü: K-9 arama köpeği 'Bob' enkaz altında kalan kediyi kurtardı

'İNSAN ARARKEN KEDİYİ BULDUK'
Kediyi enkazdan çıkaran AKUT görevlisi, "Her can bizim için önemli. Biz insan ararken kediyi bulduk. Yıkım tehlikesinden dolayı riskli bir binadayız ama kediyi orada bırakıp çıkamazdık. Kediyi alıp enkazdan çıkardık. K-9 köpeğimizin ismi 'Bob' ve bir arama köpeği" dedi.

İzmir'de depremin ardından yürekleri ısıtan görüntü: K-9 arama köpeği 'Bob' enkaz altında kalan kediyi kurtardı

'YIKILAN EVİME DEĞİL KEDİME ÜZÜLMÜŞTÜM'
Enkazdan çıkarılan kedinin sahibi, "2 gündür kedimizden gelecek haberi bekliyorduk. Kedimizi bulmak bugüne nasip oldu. Evimin yıkılmasına üzülmedim, kedimin enkazda olduğuna üzülmüştüm. Oğlum bu habere çok sevinecek. Ekipteki arkadaşlar ismini 'Umut' koymuş, ben de isminin öyle kalmasını istiyorum" dedi.

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