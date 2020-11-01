Son dakika: İşte İstanbul'da depreme karşı en riski 9 ilçe!

ZEYTİNBURNU DA RİSKLİ

Olası büyük depremde en riskli ilçelerden bir olarak gösterilen Zeytinburnu'nda ise 7.5 büyüklüğündeki bir depremde, 668'ün üzerinde can kaybı olacağı, yaklaşık 374 kişinin ağır yaralanacağı, bin 767 kişinin de hastanede tedavi görmek durumunda kalacağına dikkat çekiliyor. Mahalle bazında en çok ölümlerin yaşanacağı yerler ise Sümer, Çırpıcı, Nuripaşa, Veliefendi, Telsiz Mahallesi olarak sıralanıyor. Sadece Telsiz Mahallesi'nde 100'ün vatandaşın hayatını yitireceği, binaların yüzde 40'ının hafif, yüzde 24'ünün orta, yüzde 6'sının ağır ve yüzde 3'ünün de çok ağır hasar göreceği öne sürülüyor. Kitapçıkta, yaklaşık 5 bin 334 binanın da orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilirken, büyük deprem sonrası yaklaşık 93 bin 90 kişinin acil barınma ihtiyacını ortaya çıkacağı vurgulanıyor.