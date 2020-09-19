Haberler Galeri Güncel Uşaklı yetiştirici CİMER'den "kangal" köpeği istedi, devlet ayağına getirdi

Uşaklı yetiştirici CİMER'den "kangal" köpeği istedi, devlet ayağına getirdi

Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan ve koyunlarını kurt kaptığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) "kangal" cinsi köpek talep eden 27 yaşındaki Kuntay Kemal Mercan'ın isteği yerine getirildi. Mercan, "Açıkçası geri dönüş yapılacağını hiç düşünmemiştim. Doğum günümde gelmesi benim için sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

19.09.2020 13:02 - Son Güncelleme: 19.09.2020 13:10
Uşaklı yetiştirici CİMER'den kangal köpeği istedi, devlet ayağına getirdi

Ankara'dan gelerek 2016 yılında Coğuplu köyüne yerleşen Mercan, Tarım ve Orman Bakanlığının genç çifti projesinden yararlanıp dedesinden miras kalan arazide küçükbaş hayvancılığa başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uşaklı yetiştirici CİMER'den kangal köpeği istedi, devlet ayağına getirdi

20 koyunla başladığı küçükbaş hayvancılıkta 130 koyuna ulaşan Mercan, 3 koyununu kurtların telef etmesi üzerine koruma amaçlı "kangal" cinsi köpek almaya karar verdi. Aradığı köpeği bulamayan Mercan, CİMER'e "Koyunlarım var, kurt kapıyor. Bana Sivas kangalı köpek hediye edebilir misiniz?" mesajı gönderdi.

Uşaklı yetiştirici CİMER'den kangal köpeği istedi, devlet ayağına getirdi

Mercan'ın talebi üzerine harekete geçen CİMER yetkilileri, konuyu Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Uşak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla aldıkları 3 aylık "kangal" cinsi köpeği, Coğuplu köyüne götürerek Mercan'a hediye etti.

Uşaklı yetiştirici CİMER'den kangal köpeği istedi, devlet ayağına getirdi

"GERİ DÖNÜŞ YAPILACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"
Talep ettiği köpeğin gelmesiyle yaşadığı şaşkınlığını gizleyemeyen Mercan, AA muhabirine, çok mutlu olduğunu söyledi.

Uşaklı yetiştirici CİMER'den kangal köpeği istedi, devlet ayağına getirdi

Mercan, 3 koyununun kurtlar tarafından telef edilmesi üzerine çok üzüldüğünü, koyunlarını korumak amacıyla kangal cinsi köpek aradığını, gerçek kangal cinste bir köpek bulamayınca e-Devlet üzerinden CİMER'e mesaj gönderdiğini belirtti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İzmir'de değnekçi terörü! Polis nöbet tutuyor
İzmir'de değnekçi terörü! Polis nöbet tutuyor