Uşaklı yetiştirici CİMER'den "kangal" köpeği istedi, devlet ayağına getirdi

Mercan, 3 koyununun kurtlar tarafından telef edilmesi üzerine çok üzüldüğünü, koyunlarını korumak amacıyla kangal cinsi köpek aradığını, gerçek kangal cinste bir köpek bulamayınca e-Devlet üzerinden CİMER'e mesaj gönderdiğini belirtti.