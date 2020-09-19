Uşaklı yetiştirici CİMER'den "kangal" köpeği istedi, devlet ayağına getirdi
Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan ve koyunlarını kurt kaptığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) "kangal" cinsi köpek talep eden 27 yaşındaki Kuntay Kemal Mercan'ın isteği yerine getirildi. Mercan, "Açıkçası geri dönüş yapılacağını hiç düşünmemiştim. Doğum günümde gelmesi benim için sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun" dedi.
19.09.2020 13:02
- Son Güncelleme: 19.09.2020 13:10
20 koyunla başladığı küçükbaş hayvancılıkta 130 koyuna ulaşan Mercan, 3 koyununu kurtların telef etmesi üzerine koruma amaçlı "kangal" cinsi köpek almaya karar verdi. Aradığı köpeği bulamayan Mercan, CİMER'e "Koyunlarım var, kurt kapıyor. Bana Sivas kangalı köpek hediye edebilir misiniz?" mesajı gönderdi.
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