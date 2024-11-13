İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?

Duruşmada cinayetin baş şüphelileri amca Salim Güran anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Narin'i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise cesedi amca Salim Güran'dan aldığını öne sürdü.