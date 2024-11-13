İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 10 Kasım'da tamamlandı.
Duruşmada cinayetin baş şüphelileri amca Salim Güran anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Narin'i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise cesedi amca Salim Güran'dan aldığını öne sürdü.
BABA ARİF GÜRAN'IN ISRARLA İSTEDİĞİ GÖRÜNTÜ
Davada Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın ısrarla istediği Dara Üs Bölgesi'ne ait görüntüler çok konuşuldu.