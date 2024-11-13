SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 10 Kasım'da tamamlandı. Duruşmada özellikle baba Arif Güran tarafından Dara Üs Bölgesinin görüntüleri talep edildi. Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek? İşte Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntüler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:20 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:48
İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 10 Kasım'da tamamlandı.

İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?

Duruşmada cinayetin baş şüphelileri amca Salim Güran anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Narin'i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise cesedi amca Salim Güran'dan aldığını öne sürdü.

İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?

BABA ARİF GÜRAN'IN ISRARLA İSTEDİĞİ GÖRÜNTÜ

Davada Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın ısrarla istediği Dara Üs Bölgesi'ne ait görüntüler çok konuşuldu.

SON DAKİKA