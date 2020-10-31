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İzmir'deki deprem sonrası geceyi dışarıda geçiren vatandaşların endişeleri yüzlerine yansıdı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün öğleden sonra 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle onlarca bina çöktü. Yüzlerce binada ise küçük, orta ve büyük çapta hasarlar oluştu. Depremin ardından ilk geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar umutla gelecek güzel haberleri bekledi. Yardım çalışmaları kapsamında dağıtılan imkanlardan faydalanan İzmirlilerin yüzlerindeki korku, endişe ve umut ise fotoğraflara yansıdı.

31.10.2020 10:48 - Son Güncelleme: 31.10.2020 10:48
İzmir'deki deprem sonrası geceyi dışarıda geçiren vatandaşların endişeleri yüzlerine yansıdı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında dün öğleden sonra 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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İzmir'deki deprem sonrası geceyi dışarıda geçiren vatandaşların endişeleri yüzlerine yansıdı

Deprem nedeniyle onlarca bina çöktü. Yüzlerce binada ise küçük, orta ve büyük çapta hasarlar oluştu.

İzmir'deki deprem sonrası geceyi dışarıda geçiren vatandaşların endişeleri yüzlerine yansıdı

Depremin ardından ilk geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar umutla gelecek güzel haberleri bekledi.

İzmir'deki deprem sonrası geceyi dışarıda geçiren vatandaşların endişeleri yüzlerine yansıdı

Yardım çalışmaları kapsamında dağıtılan imkanlardan faydalanan İzmirlilerin yüzlerindeki korku, endişe ve umut ise fotoğraflara yansıdı.

İzmir'deki deprem sonrası geceyi dışarıda geçiren vatandaşların endişeleri yüzlerine yansıdı
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