İzmir Karşıyaka'da CHP'li Başkan Tunç Soyer'in yönetimindeki ekipler yarım asırlık ağacı kesti! Tepki yağıyor: Lafa gelince çevreci...
İzmir Karşıyaka'da yol yapımı sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yarım asırlık çınar ağacının kesilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Duruma tepki gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar." ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak üzerinde, yol çalışması yaparken, yaklaşık yarım asırlık fıstık çamı, yol ortasında kaldı.
LAFA GELİNCE EN ÇEVRECİ İCRAATE GELİNCE AĞAÇ KIYIMI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar." ifadelerini kullandı.
Kurum, sosyal medya hesabından, Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak'ta yol çalışması sırasında ortada kalan yaklaşık yarım asırlık fıstık çam ağacını kesen İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.
Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı. İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar. Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam."
"YAZIKLAR OLSUN"
Ağaç kesme görüntülerini paylaşan ve olaya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, ''Anladık hizmetten, icraat ve projeden bihabersiniz. Anladık ortaya elle tutulur, gözle görülür bir eser koyamıyorsunuz. Anladık bir fidan bile dikemiyorsunuz. Anladık anladık da bari olanı yıkmayın. Hangi projenize engel oldu o yarım asırlık çınar? Yazıklar olsun.'' İfadelerini kullandı.
VİCDANI BU KIYIMA NASIL ELVERDİ?
AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili de, ''Karşıyaka'daki bu yarım asırlık çam ağacını yaşatmak çok mu zordu? İzmir'e aşık(!), sözde çevreci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruyoruz: Taşıyamaz mıydı? Bir kaşık suda fırtına koparan vicdanı, kendi eliyle yaptığı bu kıyıma nasıl elverdi?'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İzmir Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Sefa Şahin ise, ''Ormanlar yanarken 'Helikopter alacağız' diye para toplayan ancak helikopterin 'H'sini bile almayan CHP'li Tunç Soyer, şehrin göbeğindeki yarım asırlık çam ağacını bir emirle 5 saniyede kestirdi! Lafa gelince doğa dostu; gel gör ki doğa düşmanı, doğa katili Tunç Soyer! Yazık.'' dedi.
AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli de, ''Biz güzel Karşıyaka'mızı yeşillendirirken, onlar 50 yıllık fıstık çamını kesiyor. Biz çöpleri toplarken onlar çöplüğe çeviriyor. Takdir kamuoyunun ve kıymetli Karşıyakalılarındır'' paylaşımında bulundu.