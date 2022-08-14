İzmir Karşıyaka’da CHP’li Başkan Tunç Soyer’in yönetimindeki ekipler yarım asırlık ağacı kesti! Tepki yağıyor: Lafa gelince çevreci...

VİCDANI BU KIYIMA NASIL ELVERDİ?

AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili de, ''Karşıyaka'daki bu yarım asırlık çam ağacını yaşatmak çok mu zordu? İzmir'e aşık(!), sözde çevreci CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruyoruz: Taşıyamaz mıydı? Bir kaşık suda fırtına koparan vicdanı, kendi eliyle yaptığı bu kıyıma nasıl elverdi?'' ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Sefa Şahin ise, ''Ormanlar yanarken 'Helikopter alacağız' diye para toplayan ancak helikopterin 'H'sini bile almayan CHP'li Tunç Soyer, şehrin göbeğindeki yarım asırlık çam ağacını bir emirle 5 saniyede kestirdi! Lafa gelince doğa dostu; gel gör ki doğa düşmanı, doğa katili Tunç Soyer! Yazık.'' dedi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli de, ''Biz güzel Karşıyaka'mızı yeşillendirirken, onlar 50 yıllık fıstık çamını kesiyor. Biz çöpleri toplarken onlar çöplüğe çeviriyor. Takdir kamuoyunun ve kıymetli Karşıyakalılarındır'' paylaşımında bulundu.