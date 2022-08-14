HAVA DURUMU | İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı! AKOM, MGM, Valilikler alarmda | 15 Ağustos 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.