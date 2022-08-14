HAVA DURUMU | İstanbul ve Ankara için yağış uyarısı! AKOM, MGM, Valilikler alarmda | 15 Ağustos 2022 hava durumu
Son dakika hava durumu haberi! Haftanın ilk gününde havanın nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara ve İstanbul dahil 17 ile uyarı üstüne uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 17 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI!
İstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden vatandaşlara hava durumu ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Valiliğin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Meteoroloji'ye göre; Pazartesi ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Ankara Valiliği'nin de sosyal medya hesabından paylaşılan uyarı mesajında ise, "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak yağışların ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
AKOM DA UYARDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından ise şu uyarı yapıldı:
"İstanbulluların Dikkatine AKOM verisine göre il genelinde bu gece saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz."
15 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya, Isparta, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Çanakkale'nin iç kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.