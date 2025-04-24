İzmir depremini 14 gün önceden bilmişti! Prof. Dr. Ahmet Ercan: "Büyük İstanbul depremi 2045'ten önce olmaz"

Prof. Ercan, 2021 yılında yaptığı değerlendirmede İstanbul'da 2045'ten önce büyük bir deprem beklemediğini söylemişti.
🔹 "2045'TEN ÖNCE OLURSA ŞAŞIRTICI OLUR"
Sözcü gazetesine verdiği röportajda konuşan Prof. Dr. Ercan, Kuzey Marmara fay hattında 7.3 büyüklüğüne kadar çıkabilecek bir depremin ancak 2045 yılına kadar oluşmasının beklenmediğini belirtmişti. Ercan, "Beklenen Kuzey Marmara depremi 2045'ten önce olursa bu bilimsel olarak şaşırtıcı olur" ifadelerini kullanmıştı.
🔹 "HER AN DEPREM OLABİLİR DEMEK BİLİME AYKIRI"
Deprem konusunda yapılan bazı açıklamalara eleştiri getiren Prof. Dr. Ercan, "Deprem bilimci olanlar, her an deprem olabilir demez. Bu, bilimsellikten uzak bir ifadedir. İnsanları korkutarak eğitemezsiniz" sözleriyle toplumsal kaygının gereksiz yere artırıldığını savunmuştu.
🔹 BÜYÜK KIRILMA BEKLENTİSİ: YASSIADA – ŞARKÖY HATTI
Prof. Ercan, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içindeki batı segmentinde, Yassıada'dan başlayarak Şarköy'e kadar uzanacak bir kırılmanın en muhtemel senaryo olduğunu dile getirmişti. Bu durumda meydana gelebilecek depremin büyüklüğünün 7.3'ü geçmeyeceğini ifade etmişti.
🔹 "İSTANBUL SARSILIR AMA GÜÇLÜ ETKİLENMEZ"
2021'de yaptığı değerlendirmelerde İstanbul'un bazı fay kırılmalarında dolaylı şekilde etkileneceğini belirten Ercan, "Adapazarı, Gölcük, İzmit, Bolu gibi yerlerde yıkım yaşanabilir. İstanbul bu sarsıntılardan etkilenir ama büyük bir yıkım yaşamaz" demişti.
📍 YENİ AÇIKLAMA GELDİ
📣 Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6.2'lik sarsıntının ardından yeni bir değerlendirme yaptı ve kamuoyunda sıkça kullanılan "Büyük İstanbul Depremi" ifadesine itiraz etti:
🔹 "Büyük İstanbul Depremi demek yanlış. Doğrusu: Büyük Kuzey Marmara Depremi."
📍 DEPREMİN MERKEZİ İSTANBUL DEĞİL:
"Bu İstanbul'un değil; Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ'ı ilgilendiren bir Kuzey Marmara depremi."
📍 2 ANA KIRILMA BEKLİYOR
1️⃣ İstanbul Kolu (Büyükçekmece – Anadolu Yakası): 6.4 – 6.7
2️⃣ Trakya Kolu (Tekirdağ – Büyükçekmece): 7.0 – 7.2
📌 99 DEPREMİ NEDEN İSTANBUL'A ULAŞAMADI?
"1999 depremi Adalar'a kadar kırdı ama İstanbul'a geçemedi. Çünkü bazalt tabakası yumuşak, granitin altında daha derin kırılma olur."