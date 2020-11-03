Riskli binada oturan ve evini yenilemek isteyenler dikkat! İşte 10 adımda kentsel dönüşüm!

Hürriyet'te yer alan habere göre Gayrimenkul Hukuku Derneği Avukat Ali Güvenç Kiraz'ın verdiği bilgiler şöyle:



1- İMAR DURUMUNU ÖĞRENİN

Kentsel dönüşüm sürecini ön hazırlık, tespit, yıkım ve uygulama olarak 4 aşamalı düşünebiliriz. Ön hazırlık süreci haklarınızı bilmeniz ve taleplerini oluşturmanız için önemli. Vatandaş için ön hazırlık 2 aşamalı diyebiliriz. İlki; durum tespiti. Yani tapunuza bakıp bir sorun var mı incelemeli, belediyeye gidip imar durumu hakkında bilgi almalısınız. Kaçak kat var mı, kolon kesilmiş mi ya da plan değişikliği gibi durumlar varsa bunu evinizi yıkmadan öğrenmenizde fayda var.