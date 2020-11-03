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İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'den yeni görüntüler! Türkiye'yi böyle selamladı

İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda Gezgin isimli kız çocuğu sağ çıkarıldı.

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Ayda Gezgin'e ulaşarak kurtaran Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi.

Ayda Gezgin'e ulaşarak kurtaran ekipteki İbrahim Topal, "Sanki enkazdan değil, yeni banyosunu yapmış, havlusuna sarılmış gibiydi." dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Ayda Gezgin'in sağlık durumuna ilişkin "Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok. Hocalarımız gerekli işlemleri yapıyorlar. Tetkiklerini aldılar. Tetkiklerden sonra biz tekrar hocalarımızla görüşeceğiz. Takipleri devam ediyor." açıklamasında bulundu. İşte Türkiye'yi ağlayan Ayda'nın hikayesi ve son görüntüleri.

03.11.2020 15:41 - Son Güncelleme: 03.11.2020 15:48
İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'den yeni görüntüler! Türkiye'yi böyle selamladı

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı.

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İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'den yeni görüntüler! Türkiye'yi böyle selamladı

Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'den yeni görüntüler! Türkiye'yi böyle selamladı

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı.

İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'den yeni görüntüler! Türkiye'yi böyle selamladı

HASTANE ACİL SERVİS GİRİŞİNDE ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.

İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi.

Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'den yeni görüntüler! Türkiye'yi böyle selamladı

ARAMA KURTARMA EKİBİNDEN NUSRET AKSOY
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Ayda Gezgin'e ulaşarak kurtaran Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi.

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