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İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'den yeni görüntüler! Türkiye'yi böyle selamladı

İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda Gezgin isimli kız çocuğu sağ çıkarıldı.



İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Ayda Gezgin'e ulaşarak kurtaran Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi.

Ayda Gezgin'e ulaşarak kurtaran ekipteki İbrahim Topal, "Sanki enkazdan değil, yeni banyosunu yapmış, havlusuna sarılmış gibiydi." dedi.



Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Ayda Gezgin'in sağlık durumuna ilişkin "Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok. Hocalarımız gerekli işlemleri yapıyorlar. Tetkiklerini aldılar. Tetkiklerden sonra biz tekrar hocalarımızla görüşeceğiz. Takipleri devam ediyor." açıklamasında bulundu. İşte Türkiye'yi ağlayan Ayda'nın hikayesi ve son görüntüleri.

03.11.2020 15:41 - Son Güncelleme: 03.11.2020 15:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





