2020 fay hattı MTA, AFAD ve e-devlet sorgulama ekranı! Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte Türkiye'nin deprem haritası
30 Ekim Cuma günü AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü İzmir olan deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. İzmir'de meydana gelen, İstanbul ve Bursa'da da hissedilen son dakika deprem sonrası vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını ve 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusunun yanıtını arıyor. Evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna MTA ve AFAD fay hattı sorgulama işlemiyle kolayca cevap alınabilirken, e-devlet üzerinden de sorgulama yapılıyor. Peki, 2020 MTA ve AFAD fay hattı sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2020 Türkiye fay hatları ve deprem risk haritası...
İzmir'de geçtiğimiz hafta gerçekleşen 6.6 şiddetinde gerçekleşen ve çevre illerden de hissedilen deprem büyük panik yarattı. Deprem bölgesinde seferberlik ve kurtarma çalışmaları sürerken AFAD ve MTA fay hattı sorgulama da günün en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Zira, ülkemizdeki milyonlarca vatandaş, oturduğu bölgenin, evin ve binanın güvenli ve sağlam olup olmadığını deprem riski ve fay hatları haritası ile öğrenebiliyor.
OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?
Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.
AFAD'IN E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLEN HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.
Ülkemiz Batı Anadolu ile Kuzey ve Doğu Anadolu'daki üçlü bir grubun arasında yer alıyor. Ülke olarak bizi korkutan ve strese sokan durum ise bir ilde yaşanan depremin farklı illerden de hissedilmesi. Bunun başlıca nedenleri arasında aslına bakarsanız riske göre gruplandırılmış bölgeler içerisinde yaşamaktan geçiyor.