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2020 fay hattı MTA, AFAD ve e-devlet sorgulama ekranı! Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte Türkiye'nin deprem haritası

30 Ekim Cuma günü AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü İzmir olan deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. İzmir'de meydana gelen, İstanbul ve Bursa'da da hissedilen son dakika deprem sonrası vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını ve 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusunun yanıtını arıyor. Evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna MTA ve AFAD fay hattı sorgulama işlemiyle kolayca cevap alınabilirken, e-devlet üzerinden de sorgulama yapılıyor. Peki, 2020 MTA ve AFAD fay hattı sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2020 Türkiye fay hatları ve deprem risk haritası...

03.11.2020 13:24 - Son Güncelleme: 03.11.2020 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





