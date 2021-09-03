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Haberler Güncel Azerbaycan askerlerinin göğüs göğüse çarpışarak aldığı Şuşa! Hilal taktiğiyle Ermenistan askerlerini bozguna uğrattılar

Azerbaycan askerlerinin göğüs göğüse çarpışarak aldığı Şuşa! Hilal taktiğiyle Ermenistan askerlerini bozguna uğrattılar

Azerbaycan ordusu, Şuşa'da bulunan dağlardan hilal taktiği uygulayarak Şuşa'ya girdi ve Ermenistan ordusunu bozguna uğrattı. Azerbaycan askerleri dağları siper olarak kullandı. Dağlarda mermi izleri ise hala duruyor. Şuşa'da yaşayan Akşin Guluyev ise duygularını "Dedem işgalden önce Şuşa'da ikamet etmekteydi. Babam burada yaşıyor. Bizim aslımız Şuşa'daydı. İşgalin sona ermesinden sonra Şuşa'da yaşamaktayım. Dağların üstünde, kayanın başında Şuşa. Recep Tayyip Erdoğan Şuşa'da çok seviliyor, ülkemize faaliyeti çok destekleniyor. Erdoğan'ın da ülkemize yönelik çok sempatisi ve muhabbeti var. Biz de Erdoğan'ı çok seviyoruz. Biz bir millet, iki devletiz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği hiçbir zaman sarsılmaz." sözleriyle anlattı.

03.09.2021 07:53 - Son Güncelleme: 03.09.2021 08:13
Azerbaycan askerlerinin göğüs göğüse çarpışarak aldığı Şuşa! Hilal taktiğiyle Ermenistan askerlerini bozguna uğrattılar

Sabah gazetesi Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zaferin merkezi olan Şuşa'da incelemelerde bulundu

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Azerbaycan askerlerinin göğüs göğüse çarpışarak aldığı Şuşa! Hilal taktiğiyle Ermenistan askerlerini bozguna uğrattılar

Azerbaycan ordusunun Şuşa'da bulunan dağlardan hilal taktiği uygulayarak Şuşa'ya girdiği ve Ermenistan ordusunu bozguna uğrattığı bildirildi.

Azerbaycan askerlerinin göğüs göğüse çarpışarak aldığı Şuşa! Hilal taktiğiyle Ermenistan askerlerini bozguna uğrattılar

Şuşa dağlarından tırmanarak gelen Azerbaycan askerlerinin Ermeni askerleriyle göğüs göğüse mücadele ettiği öğrenildi.

Azerbaycan askerlerinin göğüs göğüse çarpışarak aldığı Şuşa! Hilal taktiğiyle Ermenistan askerlerini bozguna uğrattılar

Azerbaycan askerleri dağları siper olarak kullandı. Dağlarda mermi izleri hala duruyor.

Azerbaycan askerlerinin göğüs göğüse çarpışarak aldığı Şuşa! Hilal taktiğiyle Ermenistan askerlerini bozguna uğrattılar

Ermenistan'ın işgal edilmiş Dağlık Karabağ'da bulunan 17 camiden 15'ini yıktığı öğrenildi.

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