48 günlük aradan sonra bugün TBMM açıldı, Genel Kurul toplantısında yeni normale dönüş hakkında konuşuldu
16 Nisan'da verilen aranın ardından TBMM bugün açıldı. TBMM Genel Kurulu, bugün Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç yapılan toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında "yeni normal"e dönüşle birlikte Meclisin yoğun çalışmalarına bugün başladığını belirtti. Genel Kurul girişinde milletvekillerine tedbirlere dikkat edilerek eldiven ve maske dağıtıldı.
02.06.2020 17:57
- Son Güncelleme: 02.06.2020 18:13
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'a katılan milletvekillerine girişte eldiven ve maske dağıtıldı. Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgınla mücadele sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Bilgiç, milletvekillerinden, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerilerine uyum sağlamalarını, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat etmelerini rica etti.
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