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48 günlük aradan sonra bugün TBMM açıldı, Genel Kurul toplantısında yeni normale dönüş hakkında konuşuldu

16 Nisan'da verilen aranın ardından TBMM bugün açıldı. TBMM Genel Kurulu, bugün Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç yapılan toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında "yeni normal"e dönüşle birlikte Meclisin yoğun çalışmalarına bugün başladığını belirtti. Genel Kurul girişinde milletvekillerine tedbirlere dikkat edilerek eldiven ve maske dağıtıldı.

02.06.2020 17:57 - Son Güncelleme: 02.06.2020 18:13
48 günlük aradan sonra bugün TBMM açıldı, Genel Kurul toplantısında yeni normale dönüş hakkında konuşuldu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'a katılan milletvekillerine girişte eldiven ve maske dağıtıldı. Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgınla mücadele sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Bilgiç, milletvekillerinden, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının önerilerine uyum sağlamalarını, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat etmelerini rica etti.

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48 günlük aradan sonra bugün TBMM açıldı, Genel Kurul toplantısında yeni normale dönüş hakkında konuşuldu

Genel Kurul'un ilk konusu çarşı ve mahalle bekçilerinin uzun süredir beklediği kanun teklifi oldu.

48 günlük aradan sonra bugün TBMM açıldı, Genel Kurul toplantısında yeni normale dönüş hakkında konuşuldu

Ele alınan teklifle birlikte, on binlerce bekçinin görev ve yetkileri yeniden belirlenmek üzere konuşuldu.

48 günlük aradan sonra bugün TBMM açıldı, Genel Kurul toplantısında yeni normale dönüş hakkında konuşuldu

Teklife göre, bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek..

48 günlük aradan sonra bugün TBMM açıldı, Genel Kurul toplantısında yeni normale dönüş hakkında konuşuldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, Meclis çalışmalarını yerinde takip etti. TBMM bürokratları ile birlikte eksikleri ve talepleri alan Şentop, Meclis kampüsünü gezerken milletvekilleri ile de sohbet etti.

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