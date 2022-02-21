İYİ Partili Aytunç Çıray'dan Çanakkale Köprüsü hakkında iğrenç paylaşım! Proje formatı hakkında söyledikleri tepki çekti!
Simgelerin Köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi Başkan Erdoğan tarafından 18 Mart olarak açıklanmıştı. Kesin açılış tarihinin belirlenmesi ile birlikte muhalefetin zehirli dili proje formatına kadar uzandı. Heykelden başka proje bilmeyen CHP'nin baş ittifakı İYİ Parti'de Aytun Çıray, 1915 Çanakkale Köprüsü için tepki çeken açıklamalarda bulundu. Çıray, proje formatını "yap işlet/becer" ifadelerini kullanarak tanımladı.
26 Şubat tarihinde açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi değişti ve yeni tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık" sözleriyle duyurdu.
AYTUN ÇIRAY: YAP İŞLET BECER
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın köprü hakkında kullandığı çirkin üslup büyük tepki topladı.
Çıray, dev projeyi geçiş garantisi üzerinden eleştirirken projenin formatını "yap işlet/becer" sözleriyle tarif etti.
Aytun Çıray, "Yap işlet/becer(!) devret modeliyle yapılan köprünün ihalesini Limak-Daelim-SK-Yapı Merkezi ortaklığı kazanmıştı. Hazine, otomobil başına 15 euro+KDV'den günlük 45 bin geçiş garantisi vermişti. Geçişler en az 275 TL olacak. Ve devlet şirkete her gün en az 10,5 milyon ödeyecek." ifadelerini kullandı.
GEÇİŞ ÜCRETLERİ CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda "Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var.