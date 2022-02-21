İYİ Partili Aytunç Çıray’dan Çanakkale Köprüsü hakkında iğrenç paylaşım! Proje formatı hakkında söyledikleri tepki çekti!

Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için...