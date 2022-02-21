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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş açıklama! O güne dikkat! Donacağız! İstanbul'a kar yağacak mı?

Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı her gün cevabı en çok aranan konulardan biri oluyor. İstanbul'a geçtiğimiz ay yağan yoğun kar yağışının ardından yeni bir kar yağışı olup olmayacağı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş açıklama geldi. Yeni haftada Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur bekleniyor. Perşembe gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklığı düşecek. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar&hellip;

21.02.2022 09:29 - Son Güncelleme: 21.02.2022 09:41
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş açıklama! O güne dikkat! Donacağız! İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Çankırı, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat, Sivas, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş açıklama! O güne dikkat! Donacağız! İstanbul’a kar yağacak mı?

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş açıklama! O güne dikkat! Donacağız! İstanbul’a kar yağacak mı?

O GÜNE DİKKAT

Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik, yağışlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu yağışlar özellikle batı ve güney bölgelerimizde zaman zaman kuvvetli olacak. Geneli yağmur şeklinde, yağmur ve sağanak şekilde görülecek. Perşembe günü için sıcaklığın biraz düşmesi ile birlikte iç kesimlerdeki yağışlar da yine karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek gibi görünüyor."

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş açıklama! O güne dikkat! Donacağız! İstanbul’a kar yağacak mı?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş açıklama! O güne dikkat! Donacağız! İstanbul’a kar yağacak mı?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

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