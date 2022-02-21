HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş açıklama! O güne dikkat! Donacağız! İstanbul'a kar yağacak mı?
Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı her gün cevabı en çok aranan konulardan biri oluyor. İstanbul'a geçtiğimiz ay yağan yoğun kar yağışının ardından yeni bir kar yağışı olup olmayacağı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş açıklama geldi. Yeni haftada Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur bekleniyor. Perşembe gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklığı düşecek. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Çankırı, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat, Sivas, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
O GÜNE DİKKAT
Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik, yağışlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Bu yağışlar özellikle batı ve güney bölgelerimizde zaman zaman kuvvetli olacak. Geneli yağmur şeklinde, yağmur ve sağanak şekilde görülecek. Perşembe günü için sıcaklığın biraz düşmesi ile birlikte iç kesimlerdeki yağışlar da yine karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek gibi görünüyor."
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı