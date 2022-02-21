Mavi bereli Türk komandolarının nefes kesen eğitimi! Dağların aslanları göreve hazır
Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki Komando İhtisas Kursuna katılan "dağların aslanları"nın nefes kesen eğitimleri dosta güven, düşmana korku veriyor. İşte nefes kesen kareler...
Türk Silahlı Kuvvetleri "Dosta güven, düşmana korku" parolasıyla ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin baş kahramanlarından komandolar zorlu eğitimlerden geçtikten sonra operasyon bölgelerine gidiyor.
Türkiye'nin dört bir yanından Eğirdir'e gelen subay ve astsubaylar, yılda bir kez düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursu bitirmek için zorlu eğitimlerden geçiyor.
Güç, cesaret ve kararlılık gerektiren kursa katılan komandolar, eğitimlerde gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.
Eğitimler kapsamında düşman bölgesine sızma harekatı yapan komandolar, önce keşif yaptı. Düşman unsurlara yakalanmamak için geçilmesi çok zor olan dağlık ve ormanlık araziyi kullanan askerler, harekat öncesi kum havuzu ya da kum sandığı olarak da tabir edilen düşman hedefleri ile gidecekleri güzergahların minyatür haritasının yer aldığı model arazide plan yaptı.