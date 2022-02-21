Mavi bereli Türk komandolarının nefes kesen eğitimi! Dağların aslanları göreve hazır

Eğitimler kapsamında düşman bölgesine sızma harekatı yapan komandolar, önce keşif yaptı. Düşman unsurlara yakalanmamak için geçilmesi çok zor olan dağlık ve ormanlık araziyi kullanan askerler, harekat öncesi kum havuzu ya da kum sandığı olarak da tabir edilen düşman hedefleri ile gidecekleri güzergahların minyatür haritasının yer aldığı model arazide plan yaptı.