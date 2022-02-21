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Haberler Güncel Mavi bereli Türk komandolarının nefes kesen eğitimi! Dağların aslanları göreve hazır

Mavi bereli Türk komandolarının nefes kesen eğitimi! Dağların aslanları göreve hazır

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki Komando İhtisas Kursuna katılan "dağların aslanları"nın nefes kesen eğitimleri dosta güven, düşmana korku veriyor. İşte nefes kesen kareler...

21.02.2022 14:07 - Son Güncelleme: 21.02.2022 14:08
Mavi bereli Türk komandolarının nefes kesen eğitimi! Dağların aslanları göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri "Dosta güven, düşmana korku" parolasıyla ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin baş kahramanlarından komandolar zorlu eğitimlerden geçtikten sonra operasyon bölgelerine gidiyor.

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Mavi bereli Türk komandolarının nefes kesen eğitimi! Dağların aslanları göreve hazır

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli kurslara ev sahipliği yapıyor.

Mavi bereli Türk komandolarının nefes kesen eğitimi! Dağların aslanları göreve hazır

Türkiye'nin dört bir yanından Eğirdir'e gelen subay ve astsubaylar, yılda bir kez düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursu bitirmek için zorlu eğitimlerden geçiyor.

Mavi bereli Türk komandolarının nefes kesen eğitimi! Dağların aslanları göreve hazır

Güç, cesaret ve kararlılık gerektiren kursa katılan komandolar, eğitimlerde gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Mavi bereli Türk komandolarının nefes kesen eğitimi! Dağların aslanları göreve hazır

Eğitimler kapsamında düşman bölgesine sızma harekatı yapan komandolar, önce keşif yaptı. Düşman unsurlara yakalanmamak için geçilmesi çok zor olan dağlık ve ormanlık araziyi kullanan askerler, harekat öncesi kum havuzu ya da kum sandığı olarak da tabir edilen düşman hedefleri ile gidecekleri güzergahların minyatür haritasının yer aldığı model arazide plan yaptı.

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