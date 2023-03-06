6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı saat kaçta açıklanacak? Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak, yetkileri neler?
Cumhurbaşkanı adayı saat kaçta açıklanacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'i ziyaret etti. 5'li masa yani Millet İttifakı, bugün cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yeniden toplanıyor. İYİ Parti'nin masadan ayrılmasıyla birlikte 5'li masa olarak toplantılarına devam eden Millet İttifakı'nda aday bugün belli olacak. Peki, 5'li masa adayı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...
5'Lİ MASA ADAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?
Tüm gözler bugün Millet İttifakı'nın bugün saat 15.00'da başlayacak aday toplantısına çevrilmiş durumda. İYİ Parti'nin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip, masadan kalkmasının ardından yapılacak 5'li toplantı sonrası, adayın kamuoyu saat 17.00'da paylaşılması bekleniyor.
İYİ PARTİ MİLLET İTTİFAKI TOPLANTISINA KATILMAYACAK
Kurmaylar toplantıya katılmadan önce basın mensuplarının sorularını cevaplandırmıştı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinin genel başkanı Meral Akşener'in bugün gerçekleştirilecek olan Millet İttifakı toplantısına katılmayacağını duyurmuştu.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ İYİ PARTİ GENEL MERKEZ'İNDE
Toplantı devam ederken saat 13.35 sıralarında İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldikleri bildirildi. Saat 13.55 gibi genel merkezden ayrılan Yavşa ve İmamoğlu açıklamalarda bulundu.