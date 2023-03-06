6’lı masa Cumhurbaşkanı adayı saat kaçta açıklanacak? Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak, yetkileri neler?

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İYİ PARTİ GENEL MERKEZ'İNDE

Toplantı devam ederken saat 13.35 sıralarında İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldikleri bildirildi. Saat 13.55 gibi genel merkezden ayrılan Yavşa ve İmamoğlu açıklamalarda bulundu.