13. toplantısının ardından Meral Akşener'in restiyle dağılan 6'lı koalisyon kriz içinde, adayı duyurmak için bugün toplanıyor. Saadet Partisi'nde yapılacak olan ve 5 liderin katılacağı toplantı saat 16.00'ya alındığı açıklandı. Gelen son dakika haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masa toplantısına katılacağı kesinleşti. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in koalisyon toplantısına katılacağını duyurdu. Bu durum "Akşener tükürdüğünü yaladı" yorumlarına sebep oldu. Liderler Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelirken Akşener'in yüzünde gergin bir ifade olduğu görüldü.