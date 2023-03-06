Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: 6'lı masa adayı kim? Altılı masa Cumhurbaşkanı adayını açıkladı mı? Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı açıklaması videosu izle

SON DAKİKA: 6'lı masa adayı kim? Altılı masa Cumhurbaşkanı adayını açıkladı mı? Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı açıklaması videosu izle

SON DAKİKA: 6'lı masa adayı kim? Altılı masa Cumhurbaşkanı adayını açıkladı mı? Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı açıklaması videosu izle
06.03.2023 16:09

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:49
Meral Akşener Altılı Masa'ya...
Haber 01:05
Bingöl'de korkutan deprem
Haber 02:13
İstanbul'da deprem göçü!...
Haber 03:00
Feci kaza! Kendi aracının...
Haber 00:58
İYİ Parti'den Paçacı...
Haber 01:45
Meral Akşener'in davetine...
Haber 02:16
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı...
Haber 00:15
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan...
Haber 00:32
İYİ Parti GİK toplantısı...
Haber 03:52
EYT’li vatandaş: “Resmi...
Haber 01:57
100 kişiye mezar olan...
Haber 01:50
Sorumlular hesap veriyor! 218...

13. toplantısının ardından Meral Akşener'in restiyle dağılan 6'lı koalisyon kriz içinde, adayı duyurmak için bugün toplanıyor. Saadet Partisi'nde yapılacak olan ve 5 liderin katılacağı toplantı saat 16.00'ya alındığı açıklandı. Gelen son dakika haberine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masa toplantısına katılacağı kesinleşti. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in koalisyon toplantısına katılacağını duyurdu. Bu durum "Akşener tükürdüğünü yaladı" yorumlarına sebep oldu. Liderler Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelirken Akşener'in yüzünde gergin bir ifade olduğu görüldü.

Haber Videoları

AHaber CANLI YAYIN

SON DAKİKA