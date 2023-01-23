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Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi - BURSA TOKİ SONUÇ - Bursa kura çekiliş sonuçları

Bursa TOKİ kura sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bursa TOKİ kurasını canlı izlemek isteyen vatandaşlar se arama motorlarına yöneldi. E-devlet üzerinden sorgulanacak sonuçlar aynı zamanda toki.tv internet adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. 2+1, 3+1 daireler için çekilen kuranın sonuçları haberimizde yer alacak. TOKİ kura takvimine göre bugün itibariyle TOKİ Isparta ve Bursa kuraları gerçekleştirilecek. İşte TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi ve tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
23.01.2023 12:05 - Son Güncelleme: 23.01.2023 12:05
BURSA TOKİ SONUÇ - Bursa kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi için araştırmalar hızlandı. 23 Ocak itibariyle başlayacak olan Bursa kuraları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Bursa TOKİ kura sonuçları canlı izleme ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
BURSA TOKİ SONUÇ - Bursa kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BURSA TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

Bursa TOKİ kura sonuçları www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilebilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

BURSA TOKİ SONUÇ - Bursa kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

23 OCAK 2023 BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

BURSA TOKİ SONUÇ - Bursa kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi Youtube TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ kura sonuçları ise T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor.

BURSA TOKİ SONUÇ - Bursa kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA

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