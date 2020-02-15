İsveçli ve Norveçlilerden Türkiye ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İsveç vatandaşı Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist'in (38) erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia'nın tedavisinin yapılması için devreye giren sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sosyal medyadan teşekkür yağdı.
Küçük Alicia'nın babası Ted Nyquist, Alicia'ya yardım amaçlı açılan Facebook sayfasından yayımladığı teşekkür mesajı İsveçli ve Norveçlilerden rekor yorum aldı.
Nyquist 'Harika bir haberi açıklıyorum' başlığı ile kaleme aldığı yazıda, ''Harika bir haberi size duyurmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın girişimi ile Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine taşınan Alicia'nın bütün masrafları devlet tarafından karşılanacak. Harika bir hastane. Başta kızımın durumuyla ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, onu bilgilendiren Uluslararası Demokratlar Birliği İsveç Başkanı Özer Eken ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'ya çok teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.
Bazı İsveçli yorumcularda olaya duyarsız kalan İsveç Sağlık Bakanlığı ve medyayı eleştirdi.
Thomas Hellström isimli İsveçli sosyal medya yorumcusu, ''Türkiye'de empati çok yüksek. Alice'de olduğu gibi bir kişinin sosyal sigortasının geçmemesi Türk Bakanlığı'nın umurunda, İsveç bakanlığının umurunda değil: İsveç Bakanlığı sağlık sigortası geçmeyen yabancıyı ülkeden gönderir.