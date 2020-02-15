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İsveçli ve Norveçlilerden Türkiye ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İsveç vatandaşı Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist'in (38) erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia'nın tedavisinin yapılması için devreye giren sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sosyal medyadan teşekkür yağdı.

15.02.2020 01:59 - Son Güncelleme: 15.02.2020 02:06
İsveçli ve Norveçlilerden Türkiye ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İsveç vatandaşı Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist'in (38) erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia'nın tedavisinin yapılması için devreye giren sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sosyal medyadan teşekkür yağdı.

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İsveçli ve Norveçlilerden Türkiye ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür

Küçük Alicia'nın babası Ted Nyquist, Alicia'ya yardım amaçlı açılan Facebook sayfasından yayımladığı teşekkür mesajı İsveçli ve Norveçlilerden rekor yorum aldı.

Nyquist 'Harika bir haberi açıklıyorum' başlığı ile kaleme aldığı yazıda, ''Harika bir haberi size duyurmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın girişimi ile Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine taşınan Alicia'nın bütün masrafları devlet tarafından karşılanacak. Harika bir hastane. Başta kızımın durumuyla ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, onu bilgilendiren Uluslararası Demokratlar Birliği İsveç Başkanı Özer Eken ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'ya çok teşekkür ederiz'' ifadelerini kullandı.

İsveçli ve Norveçlilerden Türkiye ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür

TÜRKİYE VE SAĞLIK BAKANI KOCA'YA TEŞEKKÜR
İsveçli ve Norveçli yüzlerce kişi Türk bayrağı paylaşımlı memnuniyetlerini dile getiren yorumlar yazarken, Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür etti.

İsveçli ve Norveçlilerden Türkiye ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür

Bazı İsveçli yorumcularda olaya duyarsız kalan İsveç Sağlık Bakanlığı ve medyayı eleştirdi.

Thomas Hellström isimli İsveçli sosyal medya yorumcusu, ''Türkiye'de empati çok yüksek. Alice'de olduğu gibi bir kişinin sosyal sigortasının geçmemesi Türk Bakanlığı'nın umurunda, İsveç bakanlığının umurunda değil: İsveç Bakanlığı sağlık sigortası geçmeyen yabancıyı ülkeden gönderir.

İsveçli ve Norveçlilerden Türkiye ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür

İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın da umurunda olmaz. Hatta, tsunamiye uğramış ve ya Balide bombaların altın kalmış İsveçliler bile bizim Dışişleri Bakanlığı'nın umurunda değil'' cümlelerini kullandı.

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