RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da koronavirüs sessizliği! İşte o görüntüler

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününe girildi. Yasak kapsamında kalan İstanbul'un en işlek cadde ve merkezleri yine "koronavirüs sessizliği"ne gömüldü.

26.04.2020 09:36 - Son Güncelleme: 26.04.2020 09:58
İstanbul'da koronavirüs sessizliği! İşte o görüntüler

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde şehrin geneli "Koronavirüs" sessizliğine büründü.

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İstanbul'da koronavirüs sessizliği! İşte o görüntüler

Pazar günü olması sebebiyle de şehrin işlek noktalardan olan E-5 Karayolu, Vatan Caddesi ve Taksim Meydanı civarındaki sessizlik şehre farklı bir atmosfer kazandırdı.

İstanbul'da koronavirüs sessizliği! İşte o görüntüler

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam ediyor.

İstanbul'da koronavirüs sessizliği! İşte o görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı.

İstanbul'da koronavirüs sessizliği! İşte o görüntüler

23 Nisan gecesi başlayan kısıtlama 26 Nisan yani bu gece sona 00.00'da sona erecek.

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