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İstiklal'deki saldırı sonrası Eskişehir haritası üzerinden 'sayaçlı bomba' provokasyonu! Operasyonla yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası Eskişehir haritası üzerinden 'sayaçlı bomba' provokasyonu yapan kadın düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kadının sorgusu sürüyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden kareler...

takvim.com.tr
AJANSLAR
14.11.2022 19:42 - Son Güncelleme: 14.11.2022 20:40
İstiklal’deki saldırı sonrası Eskişehir haritası üzerinden ’sayaçlı bomba’ provokasyonu! Operasyonla yakalandı

Türkiye, İstiklal Caddesi'nde PKK/PYD eliyle gerçekleştirilen hain bombalı saldırının yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da sosyal medya provokatörlerinin kirli paylaşımlarına maruz kalıyor.

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İstiklal’deki saldırı sonrası Eskişehir haritası üzerinden ’sayaçlı bomba’ provokasyonu! Operasyonla yakalandı

6 şehit, 81 yaralının olduğu saldırı sonrası provokatör bir kadın Instagram hesabından Eskişehir haritasını üzerine sayaçlı bomba koyarak paylaştı.

İstiklal’deki saldırı sonrası Eskişehir haritası üzerinden ’sayaçlı bomba’ provokasyonu! Operasyonla yakalandı


İnfiale yol açan bu paylaşım sonrası ekipler harekete geçti.

İstiklal’deki saldırı sonrası Eskişehir haritası üzerinden ’sayaçlı bomba’ provokasyonu! Operasyonla yakalandı

OPERASYONLA YAKALANDI
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı belirtilen bir kadın yakalandı.

İstiklal’deki saldırı sonrası Eskişehir haritası üzerinden ’sayaçlı bomba’ provokasyonu! Operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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