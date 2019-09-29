İşte Türkiye'nin yeni milli savaş gemisi! Törene Başkan Erdoğan da katıldı

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. TCG Kınalıada gemisinde dünyanın en iyisi olarak gösterilen yerli ve milli 'Atmaca' füzesi ve HAVELSAN tarafından geliştirilen Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi 'Advent' ilk kez kullanılıyor.

29.09.2019 16:29 - Son Güncelleme: 29.09.2019 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





