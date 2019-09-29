İşte Türkiye'nin yeni milli savaş gemisi! Törene Başkan Erdoğan da katıldı
MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. TCG Kınalıada gemisinde dünyanın en iyisi olarak gösterilen yerli ve milli 'Atmaca' füzesi ve HAVELSAN tarafından geliştirilen Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi 'Advent' ilk kez kullanılıyor.
Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun 2004'teki kararının ardından yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapımı tamamlanan Heybeliada, Büyükada ve Burgazada korvet gemilerinin ardından Kınalıada korveti için İstanbul Tersane Komutanlığı'nda tören gerçekleştirildi.
Kınalıada korvetinin tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilirken, bu faaliyetler için gerekli olan tasarım, araştırma-geliştirme, tedarik ve hizmet alımı kapsamındaki çok sayıda eş zamanlı proje Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlar ölçüsünde yürütüldü.
MİLGEM Ada Sınıfı Korvetlerin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada korvetinde, bu zamana kadar yurt dışından tedarik edilen ABD yapımı "Harpoon" deniz füzesinin yanında, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve alanında dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterilen "Atmaca" füzesi de kullanılıyor.