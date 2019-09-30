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Ceren Damar davasında dikkat çeken detay! Ortaya çıkan ses kayıtları şok etti!

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sanık Hasan İsmail Hikmet'in gözaltına alındığı ve telefonuna el konulduğu saatten sonra görüşme yapıldığı belirlendi. İşte konuya ilişkin detaylar..

30.09.2019 11:07 - Son Güncelleme: 30.09.2019 11:07
Ceren Damar davasında dikkat çeken detay! Ortaya çıkan ses kayıtları şok etti!

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel dava dosyasına ilişkin son dakika detayları ortaya çıktı. Dava dosyasına giren telefon kayıtları, sanık Hasan İsmail Hikmet'in gözaltına alındığı ve telefonuna el konulduğu saatten sonra görüşme yapıldığını ortaya koydu. Sanığın babası Ömer Hikmet de gözaltındayken, el konulan telefondan görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Ceren Damar davasında dikkat çeken detay! Ortaya çıkan ses kayıtları şok etti!

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel dava dosyasına ilişkin son dakika detayları ortaya çıktı. Dava dosyasına giren telefon kayıtları, sanık Hasan İsmail Hikmet'in gözaltına alındığı ve telefonuna el konulduğu saatten sonra görüşme yapıldığını ortaya koydu. Sanığın babası Ömer Hikmet de gözaltındayken, el konulan telefondan görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Ceren Damar davasında dikkat çeken detay! Ortaya çıkan ses kayıtları şok etti!

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel dava dosyasına ilişkin son dakika detayları ortaya çıktı. Dava dosyasına giren telefon kayıtları, sanık Hasan İsmail Hikmet'in gözaltına alındığı ve telefonuna el konulduğu saatten sonra görüşme yapıldığını ortaya koydu. Sanığın babası Ömer Hikmet de gözaltındayken, el konulan telefondan görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Ceren Damar davasında dikkat çeken detay! Ortaya çıkan ses kayıtları şok etti!

Dava dosyasına giren GPRS kayıtları, Hikmet'in telefonuna polislerce el konulduğu saatlerde ve telefonun kullanılması mümkün olmadığı halde Ankara'nın başka yerlerinden baz bilgisi verdi.

Ceren Damar davasında dikkat çeken detay! Ortaya çıkan ses kayıtları şok etti!

Saat 20.06.16'da "Gölbaşı TOKİ ile Akademi arasındaki Park alanında" baz kaydı bulunurken, saat 20.06.21'de yine aynı istasyondan görüşme yapıldı. Hikmet'in telefonunun saat 20.28.02'de ise "Bahçelievler Mahallesi 945 Ada Parsel Gölbaşı/Ankara" adresinde baz kaydı tespit edildi. Saat 20.28.17'de ise "Gölbaşı TOKİ ile Akademi arasındaki park" alanında baz kaydı saptandı.

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