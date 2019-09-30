Ceren Damar davasında dikkat çeken detay! Ortaya çıkan ses kayıtları şok etti!

Saat 20.06.16'da "Gölbaşı TOKİ ile Akademi arasındaki Park alanında" baz kaydı bulunurken, saat 20.06.21'de yine aynı istasyondan görüşme yapıldı. Hikmet'in telefonunun saat 20.28.02'de ise "Bahçelievler Mahallesi 945 Ada Parsel Gölbaşı/Ankara" adresinde baz kaydı tespit edildi. Saat 20.28.17'de ise "Gölbaşı TOKİ ile Akademi arasındaki park" alanında baz kaydı saptandı.