İşte Türkiyenin petrol haritası

Bulunduğumuz nokta 2 bin 42 rakımlı, daha önce buralar terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan alanlardı. 10 yıldır Türkiye Petrolleri'nin burayla ilgili projesi vardı ancak güvenlik gerekçesiyle bir türlü başlanamayan bir projeydi. Son yıllarda askerimizin devletimizin yaptığı operasyonlarla beli kırılan terör örgütünden boşalan yerlerde şuanda petrol arama çalışmaları sürüyor. İnşallah 2 aylık bir çalışma sonucunda petrolü bulacağız. Çalışma sürüyor kule dikilmeye başlandı" dedi.