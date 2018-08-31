İşte Türkiyenin petrol haritası

İşte Türkiye'nin petrol haritası
HER TÜRLÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Askere moral ziyaretinde bulunan Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra TPAO tarafından sondaj yapılan şantiye alanına giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Atik, petrol arama çalışmalarının devam etmesi için her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi.
Bulunduğumuz nokta 2 bin 42 rakımlı, daha önce buralar terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan alanlardı. 10 yıldır Türkiye Petrolleri'nin burayla ilgili projesi vardı ancak güvenlik gerekçesiyle bir türlü başlanamayan bir projeydi. Son yıllarda askerimizin devletimizin yaptığı operasyonlarla beli kırılan terör örgütünden boşalan yerlerde şuanda petrol arama çalışmaları sürüyor. İnşallah 2 aylık bir çalışma sonucunda petrolü bulacağız. Çalışma sürüyor kule dikilmeye başlandı" dedi.