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İşte Türkiye'nin petrol haritası

31 Ağustos 2018 Cuma, 10:29:40 Güncelleme: 10:40:33
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İşte Türkiyenin petrol haritası

Bir dönem terör örgütü PKK'nın sözde mahkemeler kurup yargılama yaptığı bölge terörden tamamen temizlendi.

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İşte Türkiyenin petrol haritası

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Hacı İlbaş, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile üs bölgesini ziyaret etti.

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İşte Türkiyenin petrol haritası

HER TÜRLÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Askere moral ziyaretinde bulunan Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra TPAO tarafından sondaj yapılan şantiye alanına giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Atik, petrol arama çalışmalarının devam etmesi için her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi.

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İşte Türkiyenin petrol haritası

"10 YILDIR TÜRKİYE PETROLLERİ'NİN PROJESİ VARDI"
Bölgenin terörden tamamen temizlenme aşamasına gelindiğini aktaran Vali Atik, "Şu an Pervari ilçemizin Herekol dağlarının eteklerindeyiz.

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İşte Türkiyenin petrol haritası

Bulunduğumuz nokta 2 bin 42 rakımlı, daha önce buralar terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan alanlardı. 10 yıldır Türkiye Petrolleri'nin burayla ilgili projesi vardı ancak güvenlik gerekçesiyle bir türlü başlanamayan bir projeydi. Son yıllarda askerimizin devletimizin yaptığı operasyonlarla beli kırılan terör örgütünden boşalan yerlerde şuanda petrol arama çalışmaları sürüyor. İnşallah 2 aylık bir çalışma sonucunda petrolü bulacağız. Çalışma sürüyor kule dikilmeye başlandı" dedi.

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