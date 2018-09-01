Erdoğan Sarıyerde balık av sezonunun açılışında konuştu

Erdoğan Sarıyer'de balık av sezonunun açılışında konuştu
Balık avı yasağı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de balık av sezonunun açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz" dedi
1 Eylül 2018 Cumartesi, 00:12:25 Güncelleme: 00:15:18
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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