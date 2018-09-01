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Erdoğan Sarıyer'de balık av sezonunun açılışında konuştu

Balık avı yasağı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de balık av sezonunun açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz" dedi

1 Eylül 2018 Cumartesi, 00:12:25 Güncelleme: 00:15:18
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Erdoğan Sarıyerde balık av sezonunun açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılışına katıldı.

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Erdoğan Sarıyerde balık av sezonunun açılışında konuştu

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Erdoğan Sarıyerde balık av sezonunun açılışında konuştu

Açılışa katılan balıkçı gemileri Türk bayraklarıyla donatılırken, Sahil Güvenlik ve özel harekat ekipleri de denizde güvenlik önlemi aldı.

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Erdoğan Sarıyerde balık av sezonunun açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştirilen balıkları denize bıraktı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra bir balıkçı teknesine bindi. Burada kaptan köşküne çıkan Erdoğan, sonrasında tekneden inerek vatandaşlara balık dağıttı.

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Erdoğan Sarıyerde balık av sezonunun açılışında konuştu

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kireçburnu'na gelirken vatandaşlar aracının önüne keserek sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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