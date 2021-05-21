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İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele yeni planı! Hedef 18 yaş!

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Türkiye koronavirüs vakalarını daha da düşürmek için yeni bir planı devreye sokuyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından detayları ortaya çıkan yeni plandaki hedeflerden biri de 18 yaşa en az bir doz yapmak. İşte detaylar…

21.05.2021 08:50 - Son Güncelleme: 21.05.2021 08:50
İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele yeni planı! Hedef 18 yaş!

Bilim kurulu toplantısında açıklanan eylül ayına kadar 120 milyon dozluk BioNTech aşısı anlaşması sonrasında artık gözler aşılama kampanyasına çevrildi.

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İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele yeni planı! Hedef 18 yaş!

Türkiye'ye bugüne kadar yaklaşık 30 milyon doz Sinovac, 5 milyon 300 bin doz BioNTech aşısı geldi. Bu aşılar 27 milyondan fazla doz uygulandı. Bunların 15 milyon 542 bini ilk doz, 11 milyondan fazlası ise ikinci doz olarak açıklandı.

İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele yeni planı! Hedef 18 yaş!

Sinovac ile 100 milyon doz aşı sözleşmesi bulunurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sputnik V için de 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşma imzalandığını duyurdu.

İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele yeni planı! Hedef 18 yaş!

Halen 55 yaş üzerine aşılama yapılıyor. Aşı programında sağlık personelinin eşleri de aşılanmaya başladı. Bakan Koca öğretmenlerle ilgili olarak da, "Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz" açıklaması yaptı.

İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele yeni planı! Hedef 18 yaş!

EĞİTİM CAMİASINA AŞI
Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptıracak. 50 yaş üstü bireyler de aşılanacak. Ancak bu yaş grubu için henüz tarih belli olmadı.