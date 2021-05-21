İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele yeni planı! Hedef 18 yaş!
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Türkiye koronavirüs vakalarını daha da düşürmek için yeni bir planı devreye sokuyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından detayları ortaya çıkan yeni plandaki hedeflerden biri de 18 yaşa en az bir doz yapmak. İşte detaylar…
21.05.2021 08:50
- Son Güncelleme: 21.05.2021 08:50
Halen 55 yaş üzerine aşılama yapılıyor. Aşı programında sağlık personelinin eşleri de aşılanmaya başladı. Bakan Koca öğretmenlerle ilgili olarak da, "Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz" açıklaması yaptı.