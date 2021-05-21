İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele yeni planı! Hedef 18 yaş!

Türkiye'ye bugüne kadar yaklaşık 30 milyon doz Sinovac, 5 milyon 300 bin doz BioNTech aşısı geldi. Bu aşılar 27 milyondan fazla doz uygulandı. Bunların 15 milyon 542 bini ilk doz, 11 milyondan fazlası ise ikinci doz olarak açıklandı.