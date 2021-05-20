1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuleler arasındaki ana halatların montajı tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2023 metre uzunluktaki kuleleri arasına 288 çelik kablodan sonuncusu çekilerek, ana halatların montajı tamamlandı. Şu ana kadar 46 tanesi Gelibolu Sütlüce şantiyesine getirilen tabliye bloklarının montajı ise haziran ayında başlayacak. Önemli bir aşaması daha tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları inceleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale Köprüsü tamamlandığında, Japonya'da Akashi'deki uzunluğu 1991 metre olan köprüsünün tahtını elinden alacak" dedi.
Köprünün yan açıklıklarını oluşturan Lapseki ve Gelibolu yaklaşım viyadükleri ile kuleler arasındaki ana halat montajının tamamlanması için ise sadece 4'er tane daha çelik kablo çekilecek. Köprünün orta açıklığındaki ana halatı toplam 288, kenar açıklıklarındaki ana halat ise toplam 296 çelik kablo oluşturdu.
JAPONYA AKASHİ'DEKİ KÖPRÜDEN DAHA UZUN
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve il genel meclis üyeleri ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan AK Partili Turan, "Cumhuriyet dönemimizin heyecanlarını bir kenara bırakın, Osmanlı'nın son döneminde bile bu bölgede köprü yapılır mı, tünel olur mu diye projeler, çalışmalar var.