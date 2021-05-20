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1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuleler arasındaki ana halatların montajı tamamlandı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2023 metre uzunluktaki kuleleri arasına 288 çelik kablodan sonuncusu çekilerek, ana halatların montajı tamamlandı. Şu ana kadar 46 tanesi Gelibolu Sütlüce şantiyesine getirilen tabliye bloklarının montajı ise haziran ayında başlayacak. Önemli bir aşaması daha tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları inceleyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale Köprüsü tamamlandığında, Japonya'da Akashi'deki uzunluğu 1991 metre olan köprüsünün tahtını elinden alacak" dedi.

20.05.2021 17:03 - Son Güncelleme: 20.05.2021 17:03
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuleler arasındaki ana halatların montajı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajıyla önemli bir aşama daha tamamlandı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuleler arasındaki ana halatların montajı tamamlandı

Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak köprünün 2023 metre uzunluğundaki kuleler arasına, 144 kuzey, 144 de güney tarafa olmak üzere toplam 288 çelik kablo çekilerek, ana halatların montajı tamamlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuleler arasındaki ana halatların montajı tamamlandı

Köprünün yan açıklıklarını oluşturan Lapseki ve Gelibolu yaklaşım viyadükleri ile kuleler arasındaki ana halat montajının tamamlanması için ise sadece 4'er tane daha çelik kablo çekilecek. Köprünün orta açıklığındaki ana halatı toplam 288, kenar açıklıklarındaki ana halat ise toplam 296 çelik kablo oluşturdu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuleler arasındaki ana halatların montajı tamamlandı

JAPONYA AKASHİ'DEKİ KÖPRÜDEN DAHA UZUN
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve il genel meclis üyeleri ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan AK Partili Turan, "Cumhuriyet dönemimizin heyecanlarını bir kenara bırakın, Osmanlı'nın son döneminde bile bu bölgede köprü yapılır mı, tünel olur mu diye projeler, çalışmalar var.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuleler arasındaki ana halatların montajı tamamlandı

Yani 100 yılın değil, birkaç yüzyılın rüyası, bu toprakların konusu köprü. Asya ile Avrupa'yı, aynen tarihte milletimizle Troya'da olduğu gibi bağlayan yer artık burası. Bundan 5 bin sene önce Asya ile Avrupa bağlantısını Troya görüyordu.