Kafe ve restoranlar açılacak mı? 1 Haziran’dan sonra ne olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş açıklama!
Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı 17 günlük tam kapanmanın ardından geçilen kontrollü normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması sadece cumartesi Pazar günlerinde olacak. Öte yandan restoranlar sadece gel al ve paket servis şeklinde çalışacak. Peki 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kafe ve restoranların 1 Haziran'dan sonra açılıp açılmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. İşte detaylar...
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 856 oldu.
Ağır hasta sayısı 2 bin 41 olarak kayda geçerken 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı 17 günlük tam kapanmanın ardından geçilen kontrollü normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması sadece cumartesi Pazar günlerinde olacak. Öte yandan restoranlar sadece gel al ve paket servis şeklinde çalışacak. Peki 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kafe ve restoranların 1 Haziran'dan sonra açılıp açılmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. İşte detaylar...