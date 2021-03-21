13-19 Mart illere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde durum felaket! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart illere göre vaka haftalık vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriler arasında bazı şehirlerde yaşanan vaka artışı dikkat çekti. Bazı iller kırmızıya döndü. Söz konusu vaka haritasında her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş "Böyle giderse yaz beklenenden daha kötü geçecek. Artış devam ederse birkaç haftaya birçok şehir kapanabilir" dedi. Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte il il koronavirüs vaka sayıları

21.03.2021 10:35 - Son Güncelleme: 21.03.2021 10:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





