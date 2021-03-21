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13-19 Mart illere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde durum felaket! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart illere göre vaka haftalık vaka sayısını paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriler arasında bazı şehirlerde yaşanan vaka artışı dikkat çekti. Bazı iller kırmızıya döndü. Söz konusu vaka haritasında her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş "Böyle giderse yaz beklenenden daha kötü geçecek. Artış devam ederse birkaç haftaya birçok şehir kapanabilir" dedi. Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte il il koronavirüs vaka sayıları

21.03.2021 10:35 - Son Güncelleme: 21.03.2021 10:35
13-19 Mart illere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde durum felaket! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." uyarısı ile beraber haftalık koronavirüs vaka sayısı tablosunu paylaştı. Bu gören vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı iller belli oldu.

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13-19 Mart illere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde durum felaket! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 958 oldu.

13-19 Mart illere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde durum felaket! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Son 24 saatte 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi. Test sayısı 36 milyon 165 bin 468'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 992 bin 694, vefat sayısı 29 bin 959, ağır hasta sayısı 1538 oldu.

13-19 Mart illere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde durum felaket! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

13-19 Mart illere göre haftalık vaka haritası açıklandı! O illerde durum felaket! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

BİRÇOK ŞEHİR YENİDEN KAPANABİLİR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş verilere göre birçok bölgede virüsün İngiliz varyantının yüzde 50-60 oranında hâkim hale geldiğini belirterek "Korkum bundan sonra Brezilya ve Güney Afrika varyantlarının da hâkim hale gelmesi ki işte o zaman sıkıntı daha da büyür.