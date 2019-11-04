Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan ayrıca hastaneye girişinde vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
04.11.2019 15:41
- Son Güncelleme: 04.11.2019 16:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan, Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette Kazan'ın eşi ve kızı da hazır bulundu.
Kazan'ın tedavi gördüğü hastanede diğer bazı hastaları da ziyaret eden Başkan Erdoğan, yeni doğan bir bebeği sevdi.
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