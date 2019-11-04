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Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan ayrıca hastaneye girişinde vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

04.11.2019 15:41 - Son Güncelleme: 04.11.2019 16:45
Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan, Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette Kazan'ın eşi ve kızı da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret etti

Kazan'ın tedavi gördüğü hastanede diğer bazı hastaları da ziyaret eden Başkan Erdoğan, yeni doğan bir bebeği sevdi.

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Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret etti

Erdoğan, hastanedeki çocuklara oyuncak hediye edip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret etti

İŞTE ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDEN KARELER...

Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret etti
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