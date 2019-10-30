İşte 'soykırım' yalanına ortak olan 30 ülke! ABD de listeye girdi
Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi'nde, Ermeni Soykırımı oylaması 11'e karşı 405 oyla kabul edildi. Bu skandal kararın ardından Ermeni Soykırımı iddialarını kabul eden ülkelerin sayısı 30'a ulaştı. Süreç 1965 yılında Uruguay Parlamentosu'yla başlamıştı. İşte 'soykırım' diyerek yalana ortak olan 30 ülke...
ERDOĞAN: TARİHÇİLER ARAŞTIRSIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda, Ermeni Soykırımı iddialarına ilişkin uluslararası bir platformun kurulması gerektiğini vurgulayarak, tarihçilerin konuyu araştırması ve ülkelerin elindeki belgeleri ortaya koyması gerektiğini vurguladı. Erdoğan iddialara ilişkin olarak da "Sözde Ermeni Soykırımı iddialarıyla ortalığı bulandıranların hakikat diye bir derdi yok. Bugüne kadar bu konuyu kaşıyan hiçbir grup ya da devlet iddiasını arşivleri ile kanıtlayamamıştır" ifadelerini kullandı.
Ermeni Soykırımı iddialarına ilişkin, tasarılarının kabul edilmesi süreci 1965'de Uruguay parlamentosuyla başladı. Uruguay Senatosu 20 Nisan 1965'te kabul ettiği yasa ile 24 Nisan'ı "Ermeni Şehitlerini Anma Günü" ilan etti. Uruguay Senatosu, 18 Mart 2000 tarihinde de 24 Nisan'ı "1915'te katledilenerin anısına Ermeni Şehitleri Anma Günü" ilan eden yasa tasarısını onayladı. 1 Kasım 2000'de Temsilciler Meclisi'nde görüşülmeye başlayan tasarı 10 Mart 2004'te kabul edildi. Uruguay Temsilciler Meclisi, ayrıca 3 Mayıs 2005 tarihinde Ermeni iddiaları konusunda bir bildiri kabul etti. Bu bildiride, 24 Nisan'ın BM tarafından "her türlü soykırımın ifşa edilmesi ve reddedilmesi günü" ilan edilmesi ve bunun için Uruguay Dışişleri Bakanlığı'nın BM'de girişimde bulunması istendi.