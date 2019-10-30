İstanbul'da ele geçirildi! Piton derisinden gergedan boynuzuna kadar ne ararsan var! Tam 1.5 milyon değerinde...
Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'da düzenlediği operasyonda fildişi, gergedan boynuzu ve piton derisi ile yapımında nesli tükenmekte olan hayvanların boynuz ve kemiklerinin kullanıldığı objeler ele geçti. Ele geçirilenlerin 1.5 milyon TL değerinde olduğu belirtilirken, Rusya, Ukrayna, Baltık ülkelerinden getirildiği belirlendi.
30.10.2019 12:41
- Son Güncelleme: 30.10.2019 12:41
Operasyonda, Azerbaycan uyruklu N.S. gözaltına alınırken, aramada, 1 adet 50 santimetre uzunluğunda gergedan boynuzu, 85 santimetre uzunluğunda 2 fildişi, 4 buçuk metre uzunluğunda piton yılanı derisi, fildişinden imal edilmiş 62 obje, gergedan boynuzu, fildişi ve kehribardan yapılmış 189 tespih ve fildişi 2 baston ele geçirildi.
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